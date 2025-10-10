Nueva York. La plataforma de videos YouTube anunció este jueves que dará una “segunda oportunidad” a algunos creadores de contenido previamente vetados, a través de un programa piloto que desarrollará en los próximos meses, aunque la posibilidad de reingreso no será generalizada.

YouTube indicó que podrán “solicitar un nuevo canal”, tras lo que evaluará la gravedad y frecuencia de sus infracciones y su actividad actual, y perfila casos en los que no admitirá reingresos, como aquellos que amenazan la seguridad infantil, infringen los derechos de autor o contravienen sus políticas de “responsabilidad».

El anuncio, que YouTube comunicó en una entrada de blog, se produce una semana después de que la empresa acordara pagar 24,5 millones de dólares para cerrar una demanda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la suspensión de su cuenta en enero de 2021, relacionada con su influencia en el asalto al Capitolio.

Coincide también con una tendencia general de las grandes tecnológicas a suavizar sus normas de moderación de contenidos que fueron establecidas tras la pandemia de covid-19 y las polarizadas elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020, acontecimientos en los que proliferó la desinformación.

Youtube (Fuente externa)

Este pasado septiembre, un abogado de Alphabet, la empresa matriz de YouTube, envió una carta a la Cámara de Representantes en la que divulgaba que la plataforma había cambiado sus normas comunitarias para los contenidos sobre la covid-19 y las elecciones, según recoge CNBC.

Hasta ahora, los creadores de YouTube vetados estaban ‘cancelados’ de por vida y disponían de un proceso de apelación que, si no tenía éxito, confirmaba su salida, pero esta segunda oportunidad anunciada hoy les permitirá, si cumplen ciertas condiciones, solicitar un nuevo canal y empezar de cero.

Los creadores solo podrán solicitar un nuevo canal un año después de que el original fuera vetado y deberán ingresar en YouTube Studio con esa cuenta para acceder al proceso, pero no estarán sujetos a este programa si borraron sus cuentas.

Aquellos creadores que sean aceptados no recuperarán su contenido ni suscriptores, pero sí podrán volver a publicar en la plataforma contenido pasado que no viole las normas comunitarias actuales, indica la nota.