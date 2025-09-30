YouTube pagará 24.5 millones de dólares a Donald Trump: conoce la razón

YouTube pagará 24.5 millones de dólares a Donald Trump: conoce la razón

YouTube acordó este lunes pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la suspensión de su cuenta en enero de 2021 luego del asalto al Capitolio estadounidense.

Del total del acuerdo anunciado por la plataforma de vídeos, 22 millones de dólares serán destinados por Trump a la organización Trust for the National Mall, con el fin de financiar la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

Los 2,5 millones restantes se distribuirán entre otros demandantes que también acusaron a YouTube de censura.

La suspensión de la cuenta de Trump por parte de YouTube, que no especificó qué normas se habían violado, se justificó por «preocupaciones sobre la potencial violencia en curso».

En 2023, el perfil de Trump en YouTube fue restablecido después de permanecer bloqueado más tiempo que sus cuentas suspendidas en otras plataformas de redes sociales como Meta y X tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Este acuerdo se enmarca en una serie de resoluciones similares alcanzadas este año con Meta y X, que pagaron 25 millones y 10 millones de dólares, respectivamente, para resolver litigios relacionados con la moderación de contenido.

YouTube no admitió responsabilidad en el acuerdo, que pone fin a la demanda presentada por Trump tras la suspensión de su cuenta. 

