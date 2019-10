Youtuber cubana insta a la juventud a no abandonar sus estudios y enfocarse en su salud mental

La odontóloga, influencer y youtuber de origen cubano, Camila Guiribitey, instó a la juventud a no abandonar sus estudios y enfocarse en su salud mental, dando valor a las cosas que verdaderamente son importantes en la vida.

“Para mí lo principal es que no dejen nunca la educación, yo lo marco mucho en todos mis videos, de que por favor, esto es algo momentáneo, pero que se enfoquen mucho en su salud mental y en que no dejen nunca la escuela, para mí es muy importante de que sepan que las redes sociales es solo un momento”, aconsejó la influencer mientras era entrevistada para la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Guiribitey destacó que a través del “Mundo de Camila” su enfoque tiene la finalidad de llevar un mensaje positivo, en el cual sus seguidores y seguidoras sepan de lo importante que es mantenerse inmerso en los estudios con el objetivo de tener un mejor desarrollo de sus facultades.

Con relación a su precoz ascenso en las redes sociales y su primer publicación viral, la joven cubana significó que “Al haber crecido tan rápido y llegar así tan rápido a mi placa, yo en verdad no me lo imaginaba jamás, entonces primero me sentí un poquitico como que me estaban empujando a llevar mi canal a un lugar donde yo no lo quería llevar”.

La influencers dijo que fueron muchas las ocasiones en que le cerraron las puertas y que esa razón la llevó a ella a construirse su puerta, y adelantó que pretende construir Camila como una marca porque piensa en el futuro tener su marca de ropas y/o cosméticos.