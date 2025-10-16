Yukkinara: sistema de transmutación cultural lanza su primera fase

La actriz y directora dominicana Ocean Lily presenta Yukkinara, una docuserie y ecosistema creativo que fusiona arte y memoria ancestral para transformar la mentalidad colonial en una consciencia libre. Disponible gratuitamente en www.yukkinara.com, la serie invita al espectador a observar cómo las culturas originarias siguen vivas y aportando sabiduría al presente.

Filmada en Canaima, Venezuela, Yukkinara trasciende el formato documental para convertirse en una intervención cultural viva. Cada episodio —de aproximadamente 18 minutos— expone los vínculos entre los pueblos Pemón y Taíno, ambos representantes de raíces ancestrales que continúan manifestándose a través del arte, la lengua y la resistencia contemporánea.

La primera temporada de la docuserie está compuesta por 11 capítulos, estrenándose un nuevo episodio cada lunes hasta el 22 de diciembre de 2025.

El primer capítulo, titulado “Bienvenida a Canaima,” se centra en el testimonio de Eloína María, una mujer pemón que guía al público a través de su cosmovisión y los desafíos actuales de su comunidad: la minería, la contaminación ambiental y la pérdida de la lengua originaria.

Entre los rostros destacados se encuentra la profesora Ana Figueroa, quien recorre largas distancias para impartir clases en aldeas indígenas, compartiendo conocimiento entre comunidades y simbolizando el poder de la educación como puente entre tradición y futuro.

Yukkinara nació en 2017, cuando Ocean Lily, durante un proceso creativo, comenzó a pronunciar palabras desconocidas que más tarde fueron reconocidas por los Pemón como expresiones de su lengua ancestral. Ese descubrimiento dio origen a un sistema artístico estructurado en tres pilares:

• DIME: Serie de ocho películas que exploran arquetipos humanos y la sanación de traumas coloniales.

Primera entrega “ELLA”, completada y actualmente en circuito de festivales.

• MUÉSTRAME: Ocho álbumes musicales que acompañan cada película como vehículos de transmutación emocional.

Primer álbum y video musical completados y en circuito de festivales.

• INVOLÚCRAME: Yukkinara Chronicles, la docuserie gratuita que documenta testimonios reales de comunidades indígenas, disponible cada lunes hasta diciembre de 2025.

El proyecto también desarrolla un pipeline creativo para artistas marginalizados, ofreciendo herramientas narrativas y audiovisuales que promueven la diversidad cultural y la conciencia social.

“No es entretenimiento. Es un espejo. La historia que no recordamos se repite. Yukkinara es la transmutación.”

— Ocean Lily

Con esta primera fase, Yukkinara se consolida como una obra que trasciende fronteras, posicionando el arte dominicano dentro de una red de conciencia planetaria, resiliencia y transformación cultural.