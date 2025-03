Zoe Saldaña gana el Gran Soberano: “Aunque la vida me ha llevado lejos, nunca me he sentido lejos de aquí»

La ganadora del Óscar, Zoé Saldaña, continúa cosechando reconocimientos en su exitosa trayectoria internacional y, esta vez, fue homenajeada en su tierra natal, República Dominicana, con el máximo galardón de los Premios Soberano: el Gran Soberano.

La estrella de Hollywood emocionó al público al subir al escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito para pronunciar un discurso lleno de gratitud y orgullo por sus raíces.

“Ya esto es otro sueño cumplido, un momento que guardaré en el alma para siempre. Como artista de raíces dominicanas que vivo en el extranjero, no hay mayor orgullo para mí que representar esta tierra llena de alma, pasión y belleza. Aunque la vida me ha llevado lejos físicamente, nunca me he sentido lejos de aquí. Mi corazón es y siempre será dominicano, llevo este premio conmigo en cada paso, en cada logro y en cada creación que nace de mí”, expresó visiblemente emocionada.

Saldaña agradeció a sus padres, hermanos e hijos por su amor incondicional y dedicó unas palabras especiales a su esposo:

“Gracias por caminar a mi lado y por ser mi gran equilibrio, mi apoyo y mi paz”, manifestó.

También extendió su gratitud a su familia en República Dominicana.

“La distancia jamás ha apagado el cariño y el amor que le tengo”, dijo.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando dedicó el reconocimiento a su padre, Aridio Saldaña: “Te fuiste demasiado pronto y daría todo por tenerte aquí esta noche, porque vivieras este momento conmigo, para que vieras en lo que nos hemos convertido”.

Asimismo, recordó con profundo amor a su abuela Argentina, a quien definió como “una mujer valiente y noble, que entregó todo por su hija, por su familia y por nosotras sus nietas. Gracias, abuelita”.

Finalmente, Saldaña agradeció al pueblo dominicano por el cariño incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera.

“Gracias al pueblo dominicano por abrazarme siempre con tanto cariño. Este premio y todos los logros que he alcanzado son suyos. ¡Que viva el arte, que viva la familia y que viva la República Dominicana!”, exclamó entre lágrimas.

Además del Gran Soberano, la actriz también fue reconocida en esta edición como Mejor Actriz Extranjera, consolidando aún más su legado en la industria cinematográfica.

