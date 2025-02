Zoe Saldaña triunfa en los SAG Awards y se perfila como favorita al Óscar pese a polémica de ‘Emilia Pérez’

La actriz de origen dominicano, Zoe Saldaña, continúa su racha triunfal en la temporada de premios tras ganar el SAG Award a Mejor Actriz de Reparto en Cine por su papel en ‘Emilia Pérez’.

La ceremonia, organizada por el Sindicato de Actores de EE.UU., es la única que honra exclusivamente el trabajo de los intérpretes en cine y televisión, otorgando un total de 13 galardones.

Con este reconocimiento, Zoe Saldaña ha sumado otro trofeo a su impresionante lista de logros por su interpretación de la abogada Rita Mora Castro en el musical criminal dirigido por Jacques Audiard. Ya ha sido galardonada con el Globo de Oro, el Critics Choice Award y el BAFTA, consolidándose como una de las grandes favoritas para los premios Óscar.

Al recibir su premio, la actriz expresó su gratitud y envió un mensaje de inclusión:

“Estoy orgullosa de formar parte de un sindicato que me permite ser quien soy, que nunca me han cuestionado de dónde vengo ni me han juzgado por cómo hablo o cuáles son mis pronombres. Creo que todo el mundo tiene derecho a ser quien es, y Emilia Pérez tiene que ver con la verdad y con el amor”, afirmó.

Zoe Saldaña durante su discurso en los SAG Awards.

Una competencia reñida

Saldaña se impuso en su categoría frente a Monica Barbaro (Un completo desconocido), Jamie Lee Curtis (La última corista), Danielle Deadwyler (La lección de piano) y Ariana Grande (Wicked), todas ellas con interpretaciones destacadas este año.

¿Por qué Emilia Pérez ha sido tan polémica?

Dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, Emilia Pérez es un musical poco convencional que combina una historia de transformación de género con un thriller criminal ambientado en México.

La trama sigue a un capo del narcotráfico (interpretado por Karla Sofía Gascón) que, con la ayuda de una abogada (Zoe Saldaña), se somete a una cirugía de reasignación de género para luego reencontrarse con los hijos que tuvo con su exesposa, papel interpretado por Selena Gómez.

Zoe Saldaña sostiene su premio. Foto/Jeff Kravitz

A pesar de su éxito en la temporada de premios, con 11 nominaciones a los BAFTA y 13 a los Óscar, una cifra histórica, la película ha estado envuelta en controversia.

Por un lado, ha recibido críticas por su representación de la cultura mexicana, lo que ha generado rechazo entre algunos espectadores del país. Muchos cuestionan la mezcla de acentos españoles en la película y su tratamiento simplista de la violencia del narcotráfico.

Zoe Saldaña se perfila como una de las favoritas al Óscar pese a polémica de ‘Emilia Pérez’.

Por otro lado, su protagonista, Karla Sofía Gascón, se ha visto en el centro de un escándalo luego de que resurgieran antiguas publicaciones suyas en la red social X (antes Twitter), donde hacía comentarios denigrantes sobre musulmanes, George Floyd y China.

A pesar de la controversia, el impacto de Emilia Pérez en la temporada de premios es innegable, más aún el éxito de Zoe Saldaña, por lo que la estrella podría estar cada vez más cerca de convertirse en la primera actriz de origen dominicano en ganar un Óscar.

Con información de EFE.

