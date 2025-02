Zoe Saldaña: Tres premios que ha ganado mientras llegan los Óscar

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña ha arrasado en la temporada de premios gracias a su interpretación de la abogada Rita Mora Castro en ‘Emilia Pérez’, el musical criminal dirigido por Jacques Audiard.

A pesar de la controversia que rodea la cinta, la estrella ha conquistado tres de los galardones más importantes del cine mientras se acerca la esperada noche de los Óscar.

Su racha triunfal comenzó el 5 de enero, cuando ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto, el primero de su carrera. “Mi corazón está lleno de gratitud”, expresó emocionada al recibir el premio.

El 7 de febrero, la actriz fue reconocida en la 30ª edición de los Critics Choice Awards en la misma categoría, consolidando aún más su estatus como una de las favoritas de la temporada.

El 16 de febrero, Saldaña sumó otro prestigioso galardón al llevarse el Premio BAFTA a Mejor Actriz de Reparto, imponiéndose a su compañera de elenco Selena Gómez y a otras destacadas nominadas como Ariana Grande (Wicked), Isabella Rossellini (Cónclave), Felicity Jones (The Brutalist) y Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl).

Más recientemente, el 23 de febrero, la estrella dominicana ganó el SAG Award a Mejor Actriz de Reparto en Cine, un reconocimiento clave otorgado por el Sindicato de Actores de EE.UU. y considerado un fuerte indicador de lo que podría ocurrir en los Óscar.

Con esta impresionante trayectoria, Saldaña se perfila como una de las grandes favoritas para la codiciada estatuilla dorada, lo que podría convertirla en la primera actriz de origen dominicano en ganar un Óscar.

La polémica que rodea a ‘Emilia Pérez’

Dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, Emilia Pérez es un musical poco convencional que fusiona el thriller criminal con una historia de transformación de género.

Zoe Saldaña junto a Karla Sofía Gascón en ‘Emilia Pérez’. BIFF

La trama sigue a un capo del narcotráfico (interpretado por Karla Sofía Gascón) que, con la ayuda de su abogada (Zoe Saldaña), se somete a una cirugía de reasignación de género para poder reencontrarse con sus hijos, fruto de su relación con su exesposa, papel interpretado por Selena Gómez.

A pesar de su éxito en la temporada de premios, con 11 nominaciones a los BAFTA y 13 a los Óscar, la película ha estado envuelta en controversia.

Por un lado, ha recibido críticas por su representación de la cultura mexicana, lo que ha generado rechazo entre algunos espectadores del país. Se cuestiona la mezcla de acentos españoles en la película y su tratamiento simplista de la violencia del narcotráfico, abriendo un debate sobre la autenticidad de su narrativa.

