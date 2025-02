Zoe Saldaña, la estrella que brilla en la niebla de ‘Emilia Pérez’

A pesar de todas las polémicas que rodean a la película de Jacques Audiard, protagonizada por Karla Sofía Gascón junto a Selena Gomez y Zoe Saldaña, esta última parece ser la salvación de la cinta y una de las candidatas favoritas al Óscar como mejor actriz de reparto.

“Quiero dedicarle todo esto a mi sobrino trans, Eli”, dijo Zoe Saldaña tras ganar el BAFTA, al tiempo de agradecerle a Gascón y deseando “que las voces sean escuchadas”.

“Las películas deben desafiar la mente y cambiar el corazón”, dijo la actriz.

“El mayor reto creativo” de toda la vida de Zoe Saldaña ha sido ‘Emilia Pérez’. Así lo ha expresado durante el enérgico discurso que ha dado cuando, visiblemente emocionada, ha recogido el BAFTA a mejor actriz de reparto.

Un premio que se suma a la lista de los que la actriz ha recibido a pesar de la polémica que envuelve a la película. Porque Saldaña, como un estandarte que se mantiene alzado contra viento y marea, parece destinada a vivir su mejor momento a pesar de las agitaciones.

A quienes conozcan su historia de resiliencia, no debería sorprenderles. Pero, para aquellos que apenas ahora hayan empezado a encontrarse con su nombre en contenidos virales y titulares mediáticos, esta es la historia de Zoe Saldaña.

Zoe Saldana lució en la alfombra roja de la 82 edición de los Globos de Oro, ganando el premio a mejor actriz de reparto por ´Emilia Pérez´. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

De bailarina a estrella de Hollywood

Zoe Saldaña nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, Nueva Jersey (Estados Unidos) pero creció en el barrio neoyorquino de Queens. Por sus venas y por las de sus dos hermanas corre sangre dominicana por parte de padre y puertorriqueña por parte de madre.

Saldaña vivió una infancia marcada por la tragedia cuando, a los nueve años, perdió a su padre en un accidente automovilístico. A raíz de esta tragedia, las tres hermanas se mudaron a República Dominicana con su familia paterna.

Su madre, Asalia Nazario, se quedó en Nueva York para ganar dinero y poder apoyarlas. Más adelante, se casó con Dagoberto Galán. Por eso, el rapero dominicano Carlos Galán, de nombre artístico Nipo 809, es medio hermano de la actriz.

En República Dominicana, la vocación por la danza de Zoe y el teatro despertó, y comenzó a estudiar ECOS Espacio de Danza Academy, donde se enamoró del ballet clásico. Sin embargo, fue un affaire temporal y pronto se enfocó más en la interpretación.

De vuelta en Nueva York, actuó junto al grupo de teatro Faces y con el New York Youth Theater. El salto a la pequeña pantalla le llegó con la serie ‘Law & Order’ en 1999, y un año después, gracias a sus conocimientos de baile, debutó en la pantalla grande con ‘Center Stage’ (2000).

Zoe Saldaña compite al Óscar como mejor actriz de reparto con Monica Barbaro, Ariana Grande, Felicity Jones e Isabella Rossellini. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Después de ese arranque, su papel en ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ (2003), hizo que la carrera de Saldaña despegase y finalmente se consagró a nivel internacional gracias a papeles importantes como Neytiri en ‘Avatar’ (2009) y su secuela de 2022, Nyota Uhura en ‘Star Trek’ (2009) y Gamora en varias películas del Universo Marvel.

Amor, maternidad y resiliencia

Su filmografía no ha parado de crecer, con películas como: ‘The Terminal’ (2004), ‘Blackout’ (2007), ‘Death at a Funeral’ (2010), ‘Infinitely Polar Bear’ (2014), ‘Nina’ (2016), ‘Live by Night’ (2016), ‘The Adam Project’ (2022), o ‘The Absence of Eden’ (2023); esta última dirigida por su esposo, Marco Perego.

Porque, en cuanto a historias de amor, Zoe Saldaña no ha vivido tantas fuera de la pantalla como dentro. En junio de 2010, Saldaña se comprometió con Keith Britton, actor y director ejecutivo de My Fashion Database, y su novio de toda la vida. Sin embargo, en 2011, tras once años de relación, rompieron de manera amistosa su romance.

A finales de ese año, se confirmó que Zoe y el actor Bradley Cooper estaban saliendo juntos, pero su relación, inestable, tuvo idas y venidas y a principios de 2013 pusieron punto final a lo suyo.

Ese mismo año, Saldaña se casó con el artista italiano Marco Perego, a quien había conocido en un viaje: “Le vi de espaldas, a eso de las 6:30 de la mañana, en un vuelo a Nueva York. No soy capaz de describirlo, fue un pálpito”, dijo en una entrevista con THR. Juntos tienen tres hijos: los gemelos Cy Aridio y Bowie Ezio, y su hijo menor, Zen Hilario.

Imagen de Zoe Saldaña junto a su marido Marco Perego, en la gala de los Critics Choice Awards, donde Saldaña recibió el premio a mejor actriz de reparto por su papel en `Emilia Pérez´. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Desde entonces, su esposo la ha acompañado en los buenos y malos momentos, compartiendo con ella una dieta libre de gluten y lácteos para combatir la enfermedad autoinmune que, junto a su madre y hermanas, Zoe padece: tiroiditis de Hashimoto.

Según desveló a The Edit, con esta enfermedad, “el cuerpo no es capaz de filtrar las toxinas, por lo que cree estar infectado y siempre hay inflamación. Los anticuerpos atacan a las glándulas, y por ello es muy importante llevar una alimentación sana”.

Aplausos y premios en medio de una tormenta

Pero la razón por la que Saldaña está ahora en boca de todos tiene sabor a sonrisas y lágrimas: y es que la actriz es una de las protagonistas de la laureada y a la vez controvertida ‘Emilia Pérez’, un musical dirigido por Jacques Audiard y que tiene como escenario un México ensombrecido por las desapariciones y el narcotráfico.

Muchos mexicanos, tanto críticos como usuarios de redes sociales, han considerado que la película frivolizaba con una dramática situación que su director no se habría molestado, según ellos, en conocer a fondo, perpetuando así ciertos estereotipos y prescindiendo de actores mexicanos en el reparto principal con la excepción de la aplaudida Adriana Paz.

Esto, unido a la cuestionada técnica vocal de las actrices y el posible uso de IA en las canciones, junto a la pronunciación del español por parte de Selena Gomez, llevaron a la película a ser carne de memes y burlas en internet; mientras que, por el contrario, los principales certámenes del cine la incluían en numerosas nominaciones.

Además, tanto Audiard como Karla Sofía Gascón, la protagonista cuyo personaje, narcotraficante que decide transicionar de género y redimir su vida, da nombre a la película, han estado en el punto de mira.

En el caso del cineasta, ha sido por ciertas declaraciones, como aquella en la que describía al español como “un idioma de pobres y migrantes, de países en desarrollo” en una entrevista con Kombini.

En cuanto a la protagonista del filme, unos antiguos tuits señalados como ofensivos, provocaron no solo una ola de odio en redes sociales, sino que la actriz terminase siendo apartada de los eventos públicos y carteles promocionales de la película.

La salvación de ‘Emilia Pérez’

De todo esto Saldaña se expresó para The Hollywood Reporter: “todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste”, y aseguró que no tenía “ni apoyo ni tolerancia para la retórica negativa hacia ningún colectivo”.

Pero ninguna de estas polémicas ha conseguido eclipsar el papel de Saldaña en la agridulce cinta. Y es que la actriz, además de estar nominada al Óscar como mejor actriz de reparto (compite con Monica Barbaro, Ariana Grande, Felicity Jones e Isabella Rossellini), se ha hecho con varios galardones como el Globo de Oro, Critics Choice Awards y, más recientemente, el BAFTA.

Durante la entrega de este último, Zoe dedicó parte del discurso a su sobrino trans. “Dedico todos estos premios y la película ‘Emilia Pérez’ a mi sobrino, Eli. Él es la razón por la que, en primer lugar, me apunté a hacer este trabajo”. La actriz también se acordó de su madre, esposo e hijos.

Pero, además, Zoe también tuvo palabras para sus compañeras de reparto, incluyendo a Gascón: “Quiero agradecer a mi maravilloso elenco, Karla, Selena, Adriana… En teoría, las películas desafían las mentes y cambian los corazones”, expresó.

Y así, Saldaña lanzó al mundo un anhelo en medio de la tempestad: “espero por favor que Emilia Pérez haya logrado algo así (el cambio y desafío), ya que hay voces que necesitan ser escuchadas”.

Porque, si hay alguien que puede evitar que el barco que es ‘Emilia Pérez’ naufrague del todo, esa es Zoe Saldaña. La luz de su talento parece capaz de disipar las sombras de la polémica o, al menos, así lo indican los premios que ha recibido y los que están por venir. Con o sin ellos, parece que a su carrera le queda todavía mucha más cima por recorrer.

