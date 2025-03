Zoe Saldaña: ¡No fue de la noche a la mañana! Recuento de su trayectoria

Zoe Saldaña hizo historia este domingo al convertirse en la primera dominicana en ganar el Óscar a Mejor Actriz de Reparto, un reconocimiento que consolida su brillante trayectoria en Hollywood.

Su victoria en la 97ª edición de los Premios de la Academia llegó gracias a su interpretación de Rita Mora Castro en Emilia Pérez, un musical con temática de narcotráfico que ha generado controversia y que ha cosechado premios como el Globo de Oro, el BAFTA, el SAG Award y el Critics Choice.

Sin embargo, el camino de Zoe Saldaña en la industria cinematográfica no ha sido fácil. En su exitosa carrera, ha enfrentado obstáculos que no siempre son visibles para el público. La actriz ha hablado abiertamente sobre su lucha con la dislexia y la ansiedad, dos condiciones que han influido en su vida profesional y en las decisiones que ha tomado a lo largo de los años.

Superando barreras en la actuación

Su dificultad para memorizar diálogos extensos la llevó, por ejemplo, a rechazar inicialmente el papel protagónico en Special Ops: Lioness, un thriller de espionaje escrito específicamente para ella.

No obstante, al final decidió aceptar el reto y diseñó un meticuloso proceso de preparación: solicitaba los guiones con semanas de antelación y contrataba a un lector de diálogos con quien repasaba durante horas diarias por Zoom hasta dominar cada escena.

Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el arte y la disciplina. A los 17 años, tras regresar a Estados Unidos desde República Dominicana, se unió a Face Theater, un programa juvenil que utilizaba el teatro para concienciar sobre temas sociales. Fue allí donde descubrió su pasión por la actuación, lo que la llevó a ser reclutada por una agencia de talentos y conseguir su primer papel en la serie Ley y orden.

Su salto al cine ocurrió en 2000 con El ritmo del éxito (Centre Stage), donde interpretó a Eva, una talentosa bailarina con actitud desafiante.

Luego vinieron proyectos como Crossroads (2002), junto a Britney Spears, y Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003). Sin embargo, su gran despegue llegó en 2009, cuando protagonizó Avatar como Neytiri, papel que la catapultó al estrellato mundial junto con su participación en Star Trek ese mismo año.

Madre, actriz y luchadora

Además de su exitosa carrera, Saldaña equilibra su vida personal con su rol de madre. Comparte tres hijos, los mellizos Cy y Bowie, y Zen, con su esposo Marco Perego, a quien conoció en un encuentro digno de película en un avión en 2013.

En una entrevista con The Independent, la actriz habló sobre los desafíos de ser madre trabajadora en Hollywood:

«Nuestros entornos aún no apoyan plenamente a las mujeres que quieren tener éxito y a la vez formar una familia. Y por otro lado, es lo que te estás haciendo a ti misma, porque existe ese nivel de culpa y castigo por no estar siempre en casa”, señaló.

Saldaña también cuestionó la percepción que se tiene de las madres que trabajan fuera del hogar:

“En la escuela, [a veces existe la actitud de que] cuando faltas porque estás trabajando y aportando, significa que no te importa. Todo el mérito se lo lleva la pareja que está en casa, lo cual es muy merecido, pero también es un trabajo igual que el mío… Cuando llego a casa, no me subo a bañar. Me remango y son deberes, correos electrónicos a los padres, llamadas a los profesores, tarjetas de Navidad, regalos de cumpleaños«, confesó en una entrevista para The Independent.

A pesar de los retos, Saldaña no se detiene. Diez años después de convertirse en madre, sigue enfrentando obstáculos y navegando entre su carrera y su vida personal. Sin embargo, tiene claro que el esfuerzo siempre vale la pena:

“Siempre estoy dispuesta a hacer el trabajo.”

Con una carrera consolidada, una estatuilla dorada en sus manos y un legado en construcción, Zoe Saldaña continúa demostrando que no hay límites para quienes están dispuestos a luchar por sus sueños.

