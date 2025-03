La estrella dominicana, Zoe Saldaña, hizo historia este domingo al convertirse en la primera dominicana en ganar un Óscar como Mejor Actriz de Reparto, un reconocimiento que consolida su brillante trayectoria en Hollywood.

Desde los nueve años, Zoe vivió en República Dominicana junto a sus hermanas, donde se formó académicamente y desarrolló su talento en la danza. Tiene cédula dominicana y, según su padrastro, Dagoberto Galán, sigue disfrutando de su país natal siempre que puede.

“Ella es dominicana, punto y se acabó”

Ante los debates sobre si la actriz es realmente dominicana o solo de “ascendencia”, Galán fue categórico al responder citando la Constitución:

«Si nos vamos a definir que es norteamericana con ascendencia, señores, la constitución de República Dominicana establece que si un ser humano nace de un padre o de una madre que sea dominicano, automáticamente es dominicano. Los dos, tanto Asalia (madre de Zoe), como el padre biológico de Zoe, el señor Aridio Saldaña, los dos son dominicanos. Uno nació en Cotuí y otro en la capital. Automáticamente ella es dominicana», explicó en una entrevista para El Despertador.

Dagoberto Galán, padrastro de Zoe, y su madre, Asalia Nazario.

Además, reafirmó su vínculo con el país:

«Ella tiene su cédula dominicana, ella se formó en un colegio que se llama: Mi Colegio, que está en la Núñez de Cáceres, ella estudió danza moderna con Dilia Mieses y Mariluz Chea, en la academia Ritmos. Ella cada vez que puede va y se pasa una semana en su país, ella come plátano, ella come arroz y habichuela, qué es lo que tanto molestan con ascendencia y no ascendencia, ella es dominicana, punto y se acabó».

Zoe Saldaña, una estrella que honra sus raíces

Lo primero que hizo Zoe al subir al escenario del Teatro Dolby fue buscar a su familia y pronunciar en español: «Mami, mami».

Zoe Saldaña siempre aprovecha los momentos especiales para enaltecer sus orígenes, y así lo hizo en el Teatro Dolby, durante la 97ª edición de los Premios Óscar, al recibir la estatuilla dorada por su papel en Emilia Pérez:

“Soy la primera estadounidense de origen dominicano que acepta un Óscar. Y sé que no seré la última”, expresó con orgullo.

Zoe Saldaña recibe Óscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez. Foto AP.

Su talento en Emilia Pérez, donde destacó como actriz, cantante y bailarina, la llevó a acumular reconocimientos como el Globo de Oro, el BAFTA, el SAG Award y el Critics Choice, consolidando su estatus como una de las actrices más respetadas de la industria.

