Zoe Saldaña y su emotivo encuentro con el papa León XIV

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña, junto a su familia, se reunió con el papa León XIV durante una visita a la Ciudad del Vaticano.

El encuentro lo dio a conocer la propia ganadora de la codiciada estatuilla del Óscar como Mejor Actriz de Reparto, a través de sus redes sociales.

«Pope Leone XIV», escribió Zoe al pie de varias fotos en las que se le observa sosteniendo la mano del papa, mientras su rostro se iluminaba con una sonrisa.

