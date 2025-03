Zoé Saldaña y su larga lista de reconocimientos, más allá del Óscar y los Soberano

Zoé Saldaña está viviendo uno de los momentos más brillantes de su carrera. La actriz de origen dominicano ha arrasado en la temporada de premios con una racha impresionante de reconocimientos como el premio Óscar, la máxima condecoración en el mundo del cine.

Pero entre todos los galardones que ha recibido en los últimos meses, hay uno que, según sus propias palabras, tiene un valor especial: el Gran Soberano, la máxima distinción de los Premios Soberano de República Dominicana.

Zoé Saldaña recibe Soberano por Mejor Actriz de Reparto. Foto/Olga Lidia

La noche del martes, Saldaña subió al escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito para recibir este reconocimiento, así como el premio a Mejor Actriz Extranjera. Conmovida hasta las lágrimas, expresó un emotivo mensaje:

«No hay mayor orgullo para mí que representar esta tierra llena de alma, pasión y belleza. Aunque la vida me ha llevado lejos físicamente, nunca me he sentido distante de aquí. Mi corazón es y siempre será dominicano. Llevo este pueblo conmigo en cada paso, en cada logro y en cada creación que nace de mí».

Zoé Saldaña hizo historia tras ser la primera dominicana en alzarse con un Óscar.

Cronología de los premios a Zoé Saldaña en este año

El reconocimiento en los Premios Soberano se suma a la larga lista de galardones que Saldaña ha recibido recientemente por su actuación en Emilia Pérez, donde comparte pantalla con Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y Edgar Ramírez.

Su camino hacia la cima de la temporada de premios inició el 30 de octubre de 2024, cuando los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs anunciaron que el elenco de Emilia Pérez recibiría el Premio Vanguardia, un reconocimiento al trabajo conjunto en la película.

Zoe Saldaña sostiene su Globo de Oro.

Desde entonces, su nombre ha sido recurrente en las ceremonias más importantes de la industria:

5 de enero: ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto, el primero de su carrera.

a Mejor Actriz de Reparto, el primero de su carrera. 2 de febrero: fue reconocida en los Premios del Círculo de Críticos de Londres como Actriz de Reparto del Año.

como Actriz de Reparto del Año. 7 de febrero: obtuvo el Critics Choice Award en la misma categoría.

en la misma categoría. 16 de febrero: se alzó con el BAFTA a Mejor Actriz de Reparto, superando a Ariana Grande, Isabella Rossellini y Jamie Lee Curtis.

a Mejor Actriz de Reparto, superando a Ariana Grande, Isabella Rossellini y Jamie Lee Curtis. 23 de febrero: se llevó el SAG Award a Mejor Actriz de Reparto en Cine, un reconocimiento clave otorgado por el Sindicato de Actores de EE.UU.

a Mejor Actriz de Reparto en Cine, un reconocimiento clave otorgado por el Sindicato de Actores de EE.UU. 2 de marzo: se alzó con la estatuilla del Óscar por Mejor Actriz de Reparto en Emilia Pérez.

por Mejor Actriz de Reparto en Emilia Pérez. 25 de marzo: ganó el Gran soberano y Mejor Actriz en el Extranjero en los premios Soberano.

Una carrera construida con esfuerzo

Zoe Saldaña tras ganar SAG Award.

Zoé Saldaña ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la actuación. A los 17 años, tras regresar a Estados Unidos desde República Dominicana, se unió al Face Theater, donde descubrió su pasión por la interpretación. Su primer papel en televisión llegó con un episodio de Ley y orden, y en el año 2000 hizo su debut en el cine con El ritmo del éxito (Centre Stage).

También puede leer: Zoe Saldaña: ¡No fue de la noche a la mañana! Recuento de su trayectoria

Luego vinieron proyectos como Crossroads (2002), junto a Britney Spears, y Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003). Sin embargo, su gran salto al estrellato se dio en 2009, cuando interpretó a Neytiri en Avatar y se unió al elenco de Star Trek.

Desafíos y obstáculos en su carrera

Aunque su talento y disciplina la han llevado a la cima, el camino de Saldaña no ha estado exento de dificultades. La actriz ha hablado abiertamente sobre su lucha con la dislexia y la ansiedad, dos desafíos que han influido en su vida profesional.

Uno de los ejemplos fue su participación en Special Ops: Lioness, un thriller de espionaje escrito especialmente para ella. Inicialmente, rechazó el papel debido a la dificultad que tenía para memorizar diálogos extensos. Sin embargo, decidió aceptar el reto y diseñó un meticuloso proceso de preparación, que incluyó estudiar el guion con semanas de anticipación y ensayar durante horas diarias por Zoom con un lector de diálogos.

Entre Hollywood y la familia

Zoé Saldaña junto a su esposo y sus tres hijos. Fuente externa.



Más allá de su éxito en la gran pantalla, Saldaña también equilibra su vida como madre de tres hijos: los mellizos Cy y Bowie, y Zen, fruto de su matrimonio con el italiano Marco Perego. En una entrevista con The Independent, habló sobre los desafíos de ser madre trabajadora en Hollywood y la percepción que aún persiste sobre las mujeres que dividen su tiempo entre la familia y su carrera.

«En la escuela, (a veces existe la actitud de que) cuando faltas porque estás trabajando y aportando, significa que no te importa. Todo el mérito se lo lleva la pareja que está en casa, lo cual es muy merecido, pero también es un trabajo igual que el mío… Cuando llego a casa, no me subo a bañar. Me remango y son deberes, correos electrónicos a los padres, llamadas a los profesores, tarjetas de Navidad, regalos de cumpleaños«, expresó.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd