La psicoterapeuta Zoila Luna manifestó este jueves que la joven Esmeralda Martínez Richiez, de 16 años, en Higüey, fue víctima de un adulto responsable, el cual abusó de ella y la indujo a un aborto.

¨Este señor sedujo, violó, ultrajó y mató a esa muchachita producto de un aborto que él le indujo, estamos torciendo la mirada a donde no va, porque no estamos mirando que aquí hay un adulto responsable de la seducción, la violación y de la inducción por abuso de confianza a un aborto¨, explicó.

La conductora del programa ¨Solo para Mujeres¨, señaló además ¨Que esa niña salió con sus amigas para la playa ¿Quién dijo que ella salió para la playa?, ella pidió permiso para dar una vuelta entonces hay una parte que nosotros no estamos viendo y es que no solamente abusó de ella, también de las amigas porque las involucró¨.

La también comunicadora entiende que la población no puede responsabilizar del todo a los padres de la hoy occisa, ya que no sabemos la relación (padre-hija) que había entre ellos.

¨Carajo pónganse en la posición de una carajita de 16 años que se está desangrando y se tiene que estar muriendo del miedo ¿ A quién apela? A sus iguales.. ¿Por falta de confianza a sus papás? Evidentemente que sí¨, aclaró.

Hizo un llamado a los tutores y familiares de menores a que tengan más comunicación con los hijos y les brinden la orientación sexual debida para evitar futuros casos similares.

Esmeralda Richiez Martínez / Fuente externa

¨Siéntese y hable con sus hijos, pero si usted no tiene la capacidad entonces infórmese¨. Siempre he dicho que todo hijo necesita a su lado de una persona adulta responsable que lo pueda acoger y aconsejar y que no sean sus padres¨, argumentó.

Añadió también que ¨Ningún adolescente avisa ni anuncia que va a tener sexo… Ningún adolescente va a donde su mamá y le dice¨ mami hoy me voy acostar con mi novio¨, eso no pasa. Entonces con todas las cosas que hemos escuchado y críticas a esos padres y esa muchachita a la que han querido responsabilizar, ella es una víctima¨.

Pero, enfatizó en que ¨Los papás no somos amigos de los hijos, lo que tu hijo necesita es un papá, lo que tu hijo necesita es una mamá, tu hijo no necesita un amigo. Los amigos de tus hijos son sus iguales¨.