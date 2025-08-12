  Zonas francas en República Dominicana : tipos y beneficios para la economía nacional  

Las zonas francas continúan siendo un pilar fundamental en el desarrollo económico de la República Dominicana, según informes recientes del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Este modelo ha impulsado la inversión extranjera, la generación de empleo y el crecimiento de las exportaciones, consolidando al país como un hub industrial y logístico en el Caribe.
¿Qué son las zonas francas?
Reguladas por la Ley No. 8-90, las zonas francas son áreas delimitadas dentro del territorio nacional donde operan empresas bajo un régimen especial de comercio exterior.
Estas empresas producen bienes o prestan servicios destinados principalmente a la exportación, beneficiándose de incentivos fiscales, aduaneros y logísticos.
Tipos de zonas francas
Según la legislación vigente, existen tres tipos principales:
|Tipo de Zona Franca
|Descripción
|Industrial o de Servicios
|Empresas ubicadas dentro de parques para manufactura o servicios de exportación.
|Zonas Francas de Servicios
|Pueden operar fuera de parques, limitadas exclusivamente a servicios.
|Zonas Francas Fronterizas
|Ubicadas entre 3 y 25 km de la frontera con Haití, con incentivos especiales.
Impacto económico
En 2024, la inversión extranjera directa (IED) en el régimen de zonas francas alcanzó los US$417.4 millones, registrando un crecimiento interanual del 21%.
El sector ha sido un componente esencial en la transformación económica e industrial de la República Dominicana. Al cierre de 2024, este régimen representó el 3.1 % del PIB y generó más de 198,450 empleos directos formales a punto el ministro.
El Banco Central destaca que este sector ha evolucionado hacia modelos más complejos, incluyendo servicios de diseño, ensamblaje y logística, lo que ha dificultado la clasificación tradicional entre manufactura y servicios.
Beneficios para el país
Atracción de inversión extranjera directa
Transferencia de tecnología y conocimiento
Desarrollo de infraestructura industrial
Fortalecimiento de la balanza de pagos
Generación de empleos formales y especializados