  Zonas francas en República Dominicana : tipos y beneficios para la economía nacional  

Las zonas francas continúan siendo un pilar fundamental en el desarrollo económico de la República Dominicana, según informes recientes del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Este modelo ha impulsado la inversión extranjera, la generación de empleo y el crecimiento de las exportaciones, consolidando al país como un hub industrial y logístico en el Caribe.

¿Qué son las zonas francas?

Reguladas por la Ley No. 8-90, las zonas francas son áreas delimitadas dentro del territorio nacional donde operan empresas bajo un régimen especial de comercio exterior.

Estas empresas producen bienes o prestan servicios destinados principalmente a la exportación, beneficiándose de incentivos fiscales, aduaneros y logísticos.

Tipos de zonas francas

Según la legislación vigente, existen tres tipos principales:

Tipo de Zona FrancaDescripción
Industrial o de ServiciosEmpresas ubicadas dentro de parques para manufactura o servicios de exportación.
Zonas Francas de ServiciosPueden operar fuera de parques, limitadas exclusivamente a servicios.
Zonas Francas FronterizasUbicadas entre 3 y 25 km de la frontera con Haití, con incentivos especiales.

Impacto económico

En 2024, la inversión extranjera directa (IED) en el régimen de zonas francas alcanzó los US$417.4 millones, registrando un crecimiento interanual del 21%.

El sector ha sido un componente esencial en la transformación económica e industrial de la República Dominicana. Al cierre de 2024, este régimen representó el 3.1 % del PIB y generó más de 198,450 empleos directos formales a punto el ministro.

El Banco Central destaca que este sector ha evolucionado hacia modelos más complejos, incluyendo servicios de diseño, ensamblaje y logística, lo que ha dificultado la clasificación tradicional entre manufactura y servicios.

Beneficios para el país

Atracción de inversión extranjera directa

Transferencia de tecnología y conocimiento

Desarrollo de infraestructura industrial

Fortalecimiento de la balanza de pagos

Generación de empleos formales y especializados

