Zoraima Cuello insta a América Latina liderar la Inteligencia Artificial con visión competitiva y enfoque humano

  • A P
Zoraima Cuello insta a América Latina liderar la Inteligencia Artificial con visión competitiva y enfoque humano

Zoraima Cuello

Medellín, Colombia- La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, instó a América Latina asumir con liderazgo la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta estratégica para impulsar la competitividad, la productividad y la equidad social al hablar durante su conferencia magistral en el encuentro internacional “Inteligencia Artificial en Latinoamérica: Futuro y Prospectiva”, celebrado en Medellín, Colombia.

En su discurso, Cuello precisó que la IA ya no es una opción, sino una urgencia estratégica para el progreso de la región, y que su adopción debe estar acompañada de estrategias nacionales sólidas, inversión decidida y un enfoque ético que ponga a la persona en el centro, tal como promueve el último informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Destacó que en este momento, solo 7 países de la región cuentan con una estrategia nacional de IA, mientras que la inversión en Investigación y Desarrollo no supera el 1% del PIB, y es aún menor en IA, sumado a esto, explicó cómo profesionales altamente capacitados migran hacia otros países, debilitando la capacidad de innovación local.

Hizo un llamado a renovar los sistemas educativos heredado del siglo XIX que no preparan a los estudiantes para la era digital y ha recomendado un modelo centrado en pensamiento crítico, la creatividad y el uso ético y responsable de la IA.

En su presentación, también presentó estudios que muestran evidencias de cómo el uso de la IA reduce tiempos de trabajo y fortalece políticas sociales, destacando su potencial para transformar vidas y resolver problemas estructurales, “América Latina no es pobre en talento, es pobre en visión estratégica común”, con el llamado a construir una red regional de IA al estilo de la Unión Europea.

Puntualizó la urgencia de definir marcos claros para evitar abusos y formar a las nuevas generaciones en el uso correcto de la tecnología y recalcó que sin conectividad y actualización permanente, la región no podrá competir globalmente.

Zoraima Cuello reafirmó su compromiso con una transformación digital inclusiva y competitiva, que no solo impulse el crecimiento económico, sino que reduzca desigualdades y fortalezca el desarrollo humano en América Latina.

El encuentro fue organizado por la Red de Inteligencia Artificial de América Latina con el apoyo de la Universidad Lux de México y la Universidad Ceipa de Colombia.

¿Cómo cocinar correctamente las carnes para evitar bacterias?
A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Zoraima Cuello insta a América Latina liderar la Inteligencia Artificial con visión competitiva y enfoque humano
Zoraima Cuello insta a América Latina liderar la Inteligencia Artificial con visión competitiva y enfoque humano
14 agosto, 2025
Graves denuncias del PLD: 5 puntos que debes conocer
Graves denuncias del PLD: 5 puntos que debes conocer
19 mayo, 2025
Zoraima propone más días de permiso por duelo en trabajos
Zoraima propone más días de permiso por duelo en trabajos
24 marzo, 2025
PLD ve Gobierno maneja las finanzas públicas de manera irresponsable
PLD ve Gobierno maneja las finanzas públicas de manera irresponsable
13 marzo, 2025
Mujeres con trabas economía y política
Mujeres con trabas economía y política
10 marzo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La ruta para el desarrollo del Sur

La ruta para el desarrollo del Sur

El espejo del pasado

El espejo del pasado

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo