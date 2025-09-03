La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, se refirió este miércoles al caso de corrupción que involucra a Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, quien deberá devolver al Estado dominicano más de RD$3,000 millones en efectivo como parte de un acuerdo con el Ministerio Público.

Cuello fue enfática al señalar que «el que hace lo incorrecto tiene que pagar las consecuencias por su mal haber«.

No obstante, aclaró que Montilla nunca fue político, sino empresario. «Nunca militó dentro de nuestra organización. Nunca voy a estar de acuerdo con algo incorrecto, pero lo que sí quiero precisar es que no era funcionario público ni miembro del PLD. Las responsabilidades de cada persona son individuales, y el que hace lo incorrecto tiene que pagar las consecuencias», expresó.

Además, Cuello denunció que en la actual gestión de Gobierno también se estarían presentando casos irregulares que, según dijo, deben ser conocidos y sancionados.

«Así como él (Maxy Montilla), nosotros estamos viendo muchos casos de la actual gestión de gobierno, que esperamos también puedan ser conocidos y sometidos», afirmó.

Zoraima Cuello junto a los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón.

Sobre el caso Maxy Montilla

Montilla fue investigado dentro del proceso judicial contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, acusado de utilizar sus empresas como vehículo societario para participar de forma fraudulenta en procesos de contratación pública, principalmente en el sector eléctrico.

El expediente del Ministerio Público señala que Montilla obtuvo adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público, con acceso privilegiado a informaciones y un manejo fraudulento de los contratos.

Según las autoridades, este esquema le permitió consolidar un virtual monopolio de proveedores en el sector energético, manipular plazos de entrega, estafar al Estado e incluso recurrir al pago de sobornos para agilizar desembolsos y modificar contratos de manera irregular.

El acuerdo homologado indica que Montilla deberá restituir al Estado más de RD$3,000 millones. El Ministerio Público sustentó el mismo en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite el Criterio de Oportunidad en casos complejos, como ocurrió en la investigación de la Operación Antipulpo.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista en el programa Uno+Uno, conducido por los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón.

