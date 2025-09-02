Santo Domingo. – El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este martes al general Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, como director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) tras ser designado mediante el Decreto 475-25, emitido por el presidente Luis Abinader.

Durante un breve acto de juramentación realizado en el despacho del ministro Bautista, Zorrilla Ozuna, agradeció al presidente Luis Abinader por su designación a la vez que se comprometió a ser un soldado a tiempo completo para cumplir con las expectativas pautadas por el Gobierno.

“Muchas gracias, espero, que con la ayuda del Señor poder hacer el trabajo que el presidente de la República Luis Abinader quiere que se haga en la frontera, y que usted, como ministro administrativo de la Presidencia, también desea; yo seré un soldado que estaré ahí 24/7 haciendo el trabajo que el señor presidente desea porque la frontera es una parte importantísima, pues es donde comienza la Patria”, expresó Zorrilla Ozuna luego de tomar el juramento.

De su lado, el ministro Bautista García, le auguró éxitos en sus funciones y puntualizó que los temas relacionados a la frontera son parte de las políticas públicas que el Gobierno ha priorizado en esta gestión, además indicó que sus aportes contribuirán a la Patria.

“La frontera requiere de un gran esfuerzo y tiene que hacer un gran trabajo allí. Este es de los temas que el Gobierno ha colocado como número uno entre sus prioridades, y el aporte suyo será realmente un apoyo a la Patria”, expresó.

Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna estuvo acompañado de su equipo de trabajo al tomar el juramento tras su nombramiento. El presidente Luis Abinader designó a Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, como director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) mediante el Decreto 475-25.