Zulinka y Miguel advierten sobre uso indebido de su nombre en estafas

Zulinka Pérez, hija del querido merenguero Rubby Pérez -fallecido en el trágico colapso del Jet Set-, y su esposo Miguel denunciaron que una persona en Puerto Rico estaría utilizando sus nombres para lucrarse y engañar a sus seguidores.

«Se informa que una persona residente en Puerto Rico ha estado contactando a clubes de fans y seguidores de Zulinka y Miguel, haciéndose pasar por su mejor amiga y persona cercana, sin que exista ninguna relación o vínculo real con los artistas», indicaron en un comunicado.

También puede leer: Zulinka revela que no pueden usar el nombre “Los Hijos de Rubby”, aunque era el deseo de su padre

Los artistas explicaron que, sin su autorización, esta persona ha solicitado y recolectado dinero a nombre de ambos y de un supuesto “equipo” para la compra de regalos, lo cual -aclararon- es completamente falso.

Advirtieron que cualquier comunicación o actividad oficial se publicará únicamente en sus canales oficiales, exhortando a no dejarse engañar y a denunciar cualquier mensaje sospechoso.

“Si esta persona persiste en esta conducta, nos veremos en la obligación de hacer público su nombre”, concluyeron.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

