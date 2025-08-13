Zulinka y Miguel advierten sobre uso indebido de su nombre en estafas

Zulinka Pérez, hija del querido merenguero Rubby Pérez -fallecido en el trágico colapso del Jet Set-, y su esposo Miguel denunciaron que una persona en Puerto Rico estaría utilizando sus nombres para lucrarse y engañar a sus seguidores.

«Se informa que una persona residente en Puerto Rico ha estado contactando a clubes de fans y seguidores de Zulinka y Miguel, haciéndose pasar por su mejor amiga y persona cercana, sin que exista ninguna relación o vínculo real con los artistas», indicaron en un comunicado.

Los artistas explicaron que, sin su autorización, esta persona ha solicitado y recolectado dinero a nombre de ambos y de un supuesto “equipo” para la compra de regalos, lo cual -aclararon- es completamente falso.

Advirtieron que cualquier comunicación o actividad oficial se publicará únicamente en sus canales oficiales, exhortando a no dejarse engañar y a denunciar cualquier mensaje sospechoso.

“Si esta persona persiste en esta conducta, nos veremos en la obligación de hacer público su nombre”, concluyeron.

