Tras el triunfo en las pasadas elecciones del 19 de mayo, Luis Abinader Corona iniciará su segundo mandato presidencial a partir del 16 de agosto, y desde ya «suenan» los nombres de importantes figuras políticas que podrían integral el nuevo tren gubernamental 2024-2028.

Entre ellos se encuentra Julio César Valentín, Guido Gómez Mazara, Faride Raful, Ramón Alburquerque, Canaán Rojas, Alberto Attalah, Miguel Camacho, Tomás Hernández Alberto, Orlando Jorge Villegas y Julia Muñiz Suberví. Todos ellos, trabajaron en favor de la reelección de Abinader.

A continuación, la función que desempeñaron algunos de estos dirigentes políticos en la pasada campaña electoral:

En el caso de Guido Gómez Mazara, durante la pasada campaña fungió como coordinador de campaña del Cibao Central del Partido Revolucionario Moderno (PRM), desde donde apoyó a los candidatos de su partido, a quienes les aconsejaba “no dejarse fascinar por las encuestas, ya que en la confianza está el peligro”.

Mientras que Ramón Alburquerque, fue designado coordinador de campaña del PRM en la provincia de San Juan, logrando que el candidato a senador Nidio Encarnación sacara 56,741 votos, para un 45.32 por ciento, siendo el primero en obtener ese porcentaje frente al vencedor Félix Bautista.

La actual senadora Faride Raful, junto a José Ignacio Paliza, se encargó de la coordinación general de la campaña presidencial de Luis Abinader.

Cabe destacar que funcionaria había informado que el mandatario le solicitó ingresar al tren gubernamental.

Entretanto, el apoyo de Tomás Hernández Alberto hacia Abinader, se consolidó con la creación del movimiento político “Poder Pa’l Pueblo” mediante el cual respaldó a nivel nacional la reelección.

Alberto Atallah es un alto dirigente del PRM, y ha sido considerado como una de las figuras claves de la reelección de Abinader.

En tanto que Julio César Valentín, desde su partido Justicia Social, contribuyó a la segunda victoria del Jefe de Estado.

Funcionarios que deberían cambiar

A juicio de ciudadanos consultados por el Periódico Hoy, el presidente Luis Abinader debería destituir al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención; seguido del titular de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor – Ito – Bisonó.

También, según la consulta, Jesús Vásquez, de Interior y Policía; Limber Cruz, de Agricultura, José Ignacio Paliza, quien tomó licencia como ministro Administrativo de la Presidencia, Pável Isa, de Economía, son otros de los nombres que mencionaron algunos ciudadanos que, a su juicio, no deberían seguir donde están.

Entre las razones que resaltaron los que opinaron contra dichos funcionarios, está en que «no han hecho nada durante los cuatro años que han estado en el Gobierno». «El Presidente le da un buen sueldo, están cobrando y no han hecho nada», aseguró Juan Francisco Camilo, uno de los consultados por este medio.

Habrá movimientos

Durante su primer encuentro con la prensa desde el Palacio Nacional como virtual reelecto presidente de la República, Abinader manifestó que hará cambios de funcionarios para la gestión de los próximos cuatro años.

Además, adelantó que en los temas que se deben mejorar y están dentro del plan de gobierno para los próximos cuatro años está la educación, la atención primaria, continuar la reforma de la Policía Nacional, reforma fiscal, empleo y otros ajustes.

«Pero lo importante es que es un plan que no depende de un funcionario, no depende de una persona. Y lo normal es, en estos nuevos cuatro años, es posible que hayan cambios en algunos sectores en cuando a los funcionarios, pero no a los planes y objetivos que tiene el Gobierno», dijo gobernante dominicano.

