118 viviendas anegadas por fuertes lluvias de onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dio a conocer el boletín número 1 de la onda tropical que afecta desde este jueves a la República Dominicana. En el informe se precisa que dos personas fueron rascadas por los bomberos; 118 viviendas están anegadas; 590 personas fueron desplazadas momentáneamente y 06 acueductos están fuera de servicio, afectando unos 61,256 usuarios.

Detalles de los daños ocasionados por las fuertes lluvias:

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que en varias provincias del país, unos (04) acueductos se encuentran afectados de forma total, debido a las fuertes lluvias lo que generó alta turbidez, afectando unos (38,521) usuarios.

SANTO DOMINGO ESTE

La Defesa Civil dijo que en el Barrio Nuevo Renacer, debido a las fuertes lluvias una (1) vivienda fue anegada en la C/ Abraham. Mientras que el en el sector Hainamosa, una vivienda anegada. En el sector Residencial Iris Doris, una (1) vivienda fue anegada. También, en Alma Rosa, C/ de Mendoza, debido a las fuertes lluvias una viviendas anegadas. Solo en esta última hubo desplazados.

El Sistema Nacional a Emergencia y Seguridad 9.1.1 dijo que en sector Respaldo Alma Rosa, en la C/ 2da. en edificio Don Luis una señora y un niño con necesidad especial quedaron atrapados debido a la inundación del edificio, estos fueron rescatados por Bomberos y Miembros de la Defensa Civil.

Distrito Nacional

Así siguen algunas calles tras las fuertes lluvias. Foto: Elieser Tapia Así siguen algunas calles tras las fuertes lluvias. Foto: Elieser Tapia



En el sector La Zurza, debido a las fuertes lluvias ocurrieron inundaciones urbanas, (6) viviendas fueron anegadas, no hubo desplazados. También en Los Girasoles se desbordó la cañada Arroyo Manzano, afectando unas (20) viviendas y (50) personas fueron desplazadas. En el sector de Capotillo por fuertes lluvias unas (53) viviendas fueron anegadas. No hubo desplazados. En el sector de Los Guandules por las fuertes lluvias unas (13) viviendas anegadas. No hubo desplazados. En el Sector La Ciénega debido a las fuertes lluvias unas (3) viviendas, fueron anegadas. No hubo desplazados. En el Sector Ensanche Quisqueya por las fuertes lluvias unas (17) viviendas fueron anegadas y unas 85 personas fueron desplazadas.



SAN PEDRO DE MACORÍS

La Defensa Civil informó que debido a las fuertes lluvias se produjeron inundaciones urbanas en diferentes sectores. No hubo viviendas afectadas.