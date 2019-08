EEUU, sin estrellas de la NBA, es el gran favorito a revalidar el título de campeones del Mundo

Las Vegas. La hora de los entrenamientos ya llegó para el equipo nacional de baloncesto de Estados Unidos, que va a defender en China el título de campeones del Mundo, y aunque esta vez no van a tener a ninguna estrella de la NBA, su condición de favorito no ha cambiado.

Al menos eso es lo que hay en la mente del veterano entrenador Gregg Popovich, máximo responsable por primera vez del equipo nacional, desde que el pasado 2015 fue elegido para sustituir a su predecesor, el triunfador Mike Krzyzewski.

Popovich en su primer discurso dirigido al grupo forzado por descartes tras el rechazo de las estrellas, dijo que si dentro del equipo había responsabilidad y unidad, el objetivo podría lograrse. Popovich fue categórico al decirle a los 17 jugadores con los que comenzó este lunes los entrenamientos que ambos elementos serán “vitales” de cara a dar el máximo en el campo, al margen que no estén las grandes estrellas de la NBA, porque se trata del equipo nacional de Estados Unidos.

“Es nuestra responsabilidad no solo ser el mejor equipo que podemos ser, sino también conducirnos como dignos representantes de los Estados Unidos. En nuestra camiseta, estamos representando a mucha gente”, destacó Popovich después de realizar su primer entrenamiento en las instalaciones de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV).

Popovich dijo que no había que pensar en los que no llegaron sino en los que están, que son los grandes protagonistas. “Tenemos una gran responsabilidad, no solo para el país, de hacer esto de una manera elegante, sino de continuar con el éxito que ha tenido el baloncesto de los Estados Unidos en los últimos 12 años”, subrayó Popovich.

Junto a Popovich como el entrenador asistente del equipo de EE.UU., Steve Kerr, conocidos por hacer declaraciones políticas, se abstuvieron este lunes de hacerlo entorno ataques de terrorismo domésticos que dos asaltos de jóvenes solitarios ocurridos en El Paso (Texas) Drayton (Ohio) dejaron un total de 31 personas muertas y más de medio centenar heridas de gravedad.

“No podemos solucionar la división en nuestro país, pero lo que podemos hacer es ser un gran ejemplo de cómo las personas se unen por un objetivo común y lo logran”, dijo Popovich.