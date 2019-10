Empresa aporta terrenos para construcción de una estancia infantil en Nigua

El Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y la empresa Latin American Free Zone, firmaron un convenio dirigido a fortalecer la educación en la primera infancia, con énfasis en las estancias infantiles, para garantizar una mejor oferta pública, gratuita y de calidad, que contribuya al desarrollo integral de los niños y las niñas desde sus primeros años de nacidos.

En el acuerdo, rubricado en el salón Ercilia Pepín del Minerd, la empresa Latin American Free Zone pone a disposición de las referidas instituciones públicas, una porción de 1,870 metros cuadrados de terreno, ubicado en el municipio San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, para la construcción de una estancia infantil que beneficiará a cientos de hijos de empleados de la empresa que residen en la referida demarcación al sur del país.

El Minerd se ha comprometido a aportar los recursos necesarios para la construcción de la estancia infantil a través del Ministerio de Obras Públicas, para beneficiar a más de 225 infantes con edades comprendidas entre los 45 días de nacidos hasta los 4 años y 11 meses.

En el acto, el ministro Antonio Peña Mirabal resaltó el apoyo de las empresas privadas al sistema educativo que impulsa el presidente Danilo Medina, especialmente de parte de la Asociación Dominicana de Zonas Francas.

Declaró que será la segunda estancia infantil que se instalará en uno de los parques de zona franca, lo que generará mayor tranquilidad a cientos de padres y madres que laboran en las distintas empresas, ya que sus hijos recibirán una atención integral de calidad.

“Qué bueno que el enfoque empresarial no sea sólo económico, sino que se hagan importantes aportes a la educación del país. Vamos a explorar otras actividades en otros parques industriales porque esta iniciativa viene a fortalecer la capacidad productiva nacional; cuando se invierte en educación, se invierte en más capacidad laboral”, aseguró.

Peña Mirabal consideró que la nueva estancia infantil solucionará una necesidad de más del 50 por ciento del personal de esa zona franca, compuesto por madres solteras “que ahora tendrán la seguridad de que sus hijos estarán bien cuidados por calificados profesionales que les garantizarán un desarrollo integral”.

Precisó que el Minerd seguirá fortaleciendo su estrategia de establecer alianzas estratégicas con el sector privado para la construcción de escuelas y estancias infantiles en terrenos cedidos para tales fines, con lo cual se vence la necesidad de espacios para atender a la demanda de las comunidades educativas.

En tanto que la directora del INAIPI, Berlinesa Franco, manifestó que esta alianza contribuye a los nobles propósitos de las políticas públicas del gobierno central, sobre todo con el compromiso de garantizar los derechos de los niños y niñas en la primera infancia.

Agregó que en las estancias infantiles, los niños y niñas reciben alimentación de calidad, estimulación temprana con el desarrollo de inteligencias cognitivas, habilidades fisicomotoras y comprensión de los valores, además de apoyo psicológico y seguridad.

Una alianza de honor. De su lado, el presidente de Latin American Free Zone, José Tomás Contreras, consideró un honor formar alianza con el Minerd y el INAIPI, en razón de que a la empresa privada le preocupa la calidad de la enseñanza en el país y reconoce que la lucha por alcanzar la excelencia será más eficaz si todos los sectores sociales unen esfuerzos.

“Tenemos más de 16 mil empleados con un 60 por ciento que son madres, las cuales nos expresan la preocupación porque no saben dónde dejar a sus hijos o no cuentan con los recursos para cubrir el costo de ese servicio, por lo que esta estancia se traduce en bienestar, no solo para esos niños y madres, sino para toda la sociedad”, acotó.