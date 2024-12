28 equipos clasifican a las semifinales

Un total de 28 equipos, en distintas categorías, buscarán desde este jueves alcanzar su pase a la serie final de la edición XXXV del tradicional Torneo de Béisbol Navideño, dedicado a Andrés Astacio, superintendente de Electricidad.

En la categoría 7-8 años, lograron sus pases Los Prados, Piqueta De León, Orlando Martínez y Academia Deportiva Luisito Mercedes. En 9-10, las ligas Robert Díaz, Piqueta De León, Academia Deportiva Luisito Mercedes y Suárez.

En 11-12, ligas Robert Díaz, Suárez, Jorge Rodríguez y Tempe. En 13-14, ligas Ureña Academy, The Brothers, Robert Díaz y Academia Deportiva Luisito Mercedes. En 15-16, ligas Rivas y Ventura, Delfines de Caballona, Papiro All Stars y El Mayor y en 17-18 años, Papiro All Stars, Team Javilla, Guachi y Negrillin.

Mientras que en la categoría de lo peloteros profesionales lograron avanzar Dream Big, Papiro All Stars, Niche y Junior Ramírez.

Así lo informó el dirigente Luisito Mercedes, director técnico del evento que reúne a más de dos mil atletas.

“Para el acto inaugural de las semifinales esperamos la asistencia del ministro de Deportes, ingeniero Kelvin Cruz y Alberto Rodríguez, director de Inefi”.