63.8% de la población cree que todo se definirá en una primera vuelta en mayo

La reconocida firma de estudios de mercado y análisis político, Markestrategia, se complace en anunciar los resultados de su más reciente Encuesta Nacional, realizada durante el período de febrero de 2024. Estos resultados ofrecen una visión profunda y valiosa del panorama político en anticipación a las elecciones presidenciales de 2024.

Preferencia Presidencial

De acuerdo con la encuesta, un significativo 61.7% de los encuestados, de forma general, expresó su preferencia por el actual presidente, Luis Abinader, cuando se les planteó la siguiente pregunta: «Si los candidatos presidenciales en 2024 fueran: Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas, Carlos Peña y Roque Espaillat, ¿por cuál de ellos usted votaría?».

LEA: Perdedores y ganadores de elecciones de febrero

Esto coloca a Abinader como el candidato favorito, seguido por Leonel Fernández con un 19.1%, Abel Martínez con un 10.0%, Miguel Vargas con un 1.2%, Carlos Peña con un 0.8%, Roque Espaillat (El Hombre) con 1.4%, ninguno con 1.2% y no sabe con 4.6%.

Voto neto

No obstante, el dato más destacado es el voto neto, donde Abinader logra un sólido 65.5% de apoyo, consolidando su posición como líder en las preferencias presidenciales. Le siguen Leonel Fernández con un 20.3%, Abel Martínez con un 10.6%, Miguel Vargas con un 1.2%, Carlos Peña con un 0.9% y Roque Espaillat (El Hombre) con 1.5%.

Opinión sobre la primera vuelta electoral

La encuesta también indagó sobre la percepción de la población con relación a que solo exista una primera vuelta en mayo próximo. Se les preguntó: “¿Cree que habrá o no habrá segunda vuelta?”, revelando que un contundente 63.8% dice que no habrá una segunda vuelta; el 22.6% dicen que sí, habrá segunda vuelta; y el 13.6% no saben.

La Encuesta Nacional se llevó a cabo a lo largo de tres días (25, 26 y 27 de enero) en todo el territorio nacional, consultando a 1,200 personas mediante 23 preguntas cerradas. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y presenta un margen de error muestral nacional del 2.8%. Además, se registraron márgenes de error muestral regionales específicos: 4.9% en el Gran Santo Domingo, 4.6% en la región Norte, 6.9% en el Sur, y 8.0% en el Este.