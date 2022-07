Abel Martínez: “Más de un millón y medio de haitianos están ilegales en RD”

El aspirante a precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró hoy que en la República Dominicana residen más un millón y medio de haitianos en condición ilegal.

“(…) En el caso de los haitianos no está pasando. Más de un millón y medio de haitianos están en nuestro territorio de manera ilegal”, indicó Martínez.

“Son más de dos millones. Las estadísticas se sacan de acuerdo al flujo permanente que hay de haitianos desde hace décadas”, dijo.

Entrevistado en el programa “Uno + Uno”, Abel Martínez, citó además varias zonas en las que supuestamente habrían mayor cantidad de ciudadanos haitianos que dominicanos.

“Aquí hay barrios ya en La Romana, Villa Faro, Los Ríos, y diferentes partes de República Dominicana que hay más haitianos que dominicanos”, puntualizó.

Martínez señaló además que la diferencia de los ilegales en otros países es la realización de operativos para deportarlos y que al menos tienen documentos del país de origen, contrario al caso de los haitianos.

“En el caso de los haitianos no solo es que no están legal, sino que no tienen ni siquiera una cédula de identidad de su país que podamos saber su nombre, a que se dedican. Entonces sus letrinas e inodoros son las cañadas y arroyos porque hacen casuchas en ellas. Lo hemos vivido y lo estamos viviendo de manera permanente. Depredan nuestros bosques, lo hacen carbón”, expresó Abel Martínez.

El también alcalde de la provincia Santiago de los Caballeros, manifestó que se ser presidente en las relaciones con Haití pedirá “Respeto a república Dominicana”.

“Respeto al país. Si usted está ilegal en un territorio, usted debe regularizarse o el Estado debe deportarlo (…) Usted quiere estar en nuestro país, regularícese, no lo hace entonces debe salir del país o nosotros como autoridades sacarlo. Y entiendo además que hay un sobrepoblación haitiana que llegará el momento que será más que los dominicanos en nuestro territorio”, agregó Martínez.