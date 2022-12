Abel Martínez: “tema migratorio debe asumirse sin tibieza»

Martínez destacó que las pretensiones de mezclar un tema de manejo de políticas reales de Estado para enfrentar la problemática migratoria, con lo que deben ser las relaciones exteriores, es una forma más del Gobierno manipular a la opinión pública y a la población sin presentar resultados.

El postulante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, ratificó su postura frente a la desbordante inmigración haitiana que afecta a República Dominicana, lo que, a su juicio, pone en peligro la estabilidad social y económica de los dominicanos.

Martínez destacó que existe indiferencia por parte de las autoridades a la hora de salvaguardar nuestras fronteras y frenar el flujo masivo de inmigrantes indocumentados, el cual ha aumentado alarmantemente en los últimos dos años.

“El Gobierno ha sido incapaz de dar una respuesta efectiva ante la desbordante presencia de ilegales en nuestro territorio, dejando de lado los mandatos constitucionales de velar por nuestra soberanía, independencia y seguridad, sin que mucho menos, se haya tomado una sola medida tendente a frenar el trasiego amparado en complicidades que existe en los puntos de control fronteriza, en un accionar irresponsable”, señaló.

El alto dirigente político ha realizado varias denuncias documentadas sobre mafias criminales que por años operan en contubernio con autoridades civiles y militares generando cientos de millones de pesos “y me pregunto: ¿qué ha hecho el Gobierno, los organismos de inteligencia y de persecución?, nada, ¿hemos visto que se que se desmantelen dichas redes mafiosas? No. Ya sabemos que casi 300 mil haitianos ingresaron con visas en el 2021, el año de mayor entrada según las cifras oficiales, sin embargo,

no tenemos garantías de que hayan retornado a su país y si a eso le sumamos los que ingresan de forma irregular, de seguir como vamos, ¿dejaremos perder el país?”, cuestionó Abel.

Martínez expresó que más allá de la improvisación campante y el show mediático, lo que se observa son las calles de barrios y urbanizaciones en todo el territorio nacional, llenas de indocumentados haitianos, que no solamente representan una carga al sistema de salud, sino, que además, al mantenerse en la informalidad productiva, tampoco aportan al fisco.

«El tema migratorio debe asumirse con firmeza, apegado a lo que establece nuestra Constitución, sin tibieza, sin el populismo de las olas mediáticas interesadas, de manera frontal, y, en el marco del respeto a los derechos humanos, incrementar de manera efectiva las deportaciones, que vayan más allá de una información que solo de queda en titulares, porque mientras muchos de esos indocumentados son desmontados tras pagar un peaje antes de llegar a la frontera y ser entregados a las autoridades de su país, miles ingresan por los diferentes puestos fronterizos oficiales y por los cruces improvisados”, puntualizó.

El expresidente de la Cámara de Diputados, reiteró su posición de que la comunidad internacional no puede pretender que la República Dominicana, asuma sola la pesada carga de la solución a los problemas haitianos y en ese tenor recordó que en el 2015 durante una reunión que sostuvo con la

presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, solicitó la intervención de la comunidad internacional para ayudar a fortalecer la democracia en Haití y fomentar su desarrollo hasta lograr la estabilidad en el país vecino.

“Siempre he dicho y sostengo, que nuestra Constitución es sagrada y que por ella se rige el Estado de Derecho de nuestro país junto a todas las leyes y regulaciones que como nación soberana tenemos; hacerlas valer es la responsabilidad de quienes dirigen la nación. Al país hay que hablarle claro y la realidad es que estamos acéfalos a la hora de defender nuestra territorialidad, por encima de organismos internacionales llámense como se llamen y sean de donde sean” explicó Martínez.

Martínez indicó que “no podemos confundirnos con el ruido, el enemigo es la ilegalidad, *los millones extranjeros en nuestro territorio sin documentación. Nuestro objetivo debe ser poner orden, proteger nuestro país y buscar aliados, no enemigos”, puntualizó Abel Martínez.

Finalmente, exhortó al Gobierno a “dejar a un lado el bulto mediático de resultados laxos, que en muchos casos logra atrapar desprevenidos, a nacionalistas de buena fe*, despertando en consecuencia, una manada de nacionalistas coyunturales, eventuales, que se montan en una ola de oportunismo, que al final termina en espuma que luego pasará una factura muy alta contra nuestra soberanía, nuestra dominicanidad y nuestra identidad”.

Abel Martínez llamó a las autoridades, además, a combatir de manera eficaz, además, el tráfico de drogas y de armas por nuestras fronteras, poniendo a raya las complicidades, que atentan contra la seguridad de todas las dominicanas y dominicanos.

El miembro del Comité Político del PLD se expresó a través de un comunicado de prensa, mientras se encuentra en franca mejoría ingresado en un centro médico de Santiago, aquejado por complicaciones respiratorias como consecuencia del Covid-19.