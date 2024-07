¿Por qué no colocaron video de Abel Martínez en Congreso PLD? Melanio Paredes explica

Aunque el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Melanio Paredes, manifestó que prefería que sea Margarita Cedeño y Abel Martínez, quienes ofrecieran más detalles sobre sus ausencias en el X Congreso Reinaldo Pared celebrado el pasado domingo, reveló por qué no fue colocado el video del excandidato presidencial de esa organización durante el evento.

«En el caso de Abel, lo del uso de video es recurrente. El 19 de mayo (día de las elecciones) en horas de la noche, cuando estábamos todo del Comité Político en la Casa Nacional para que se hiciera una transmisión en vivo a la prensa, él se adelantó con un video y esto no fue visto bien desde un principio porque no es la norma. No es el estilo del PLD», explicó dirigente político.

Además, dijo que en esta ocasión, en un evento que es el «más importante» del partido en cuatro años, envió un video y la comisión entendió que rompía el protocolo que estaba establecido.

«Pero sí dieron las excusas de manera formal», aseguró el miembro del Comité Político del PLD durante entrevista en el programa El Sol de la Mañana.

Lo que dijo Abel el domingo

Con motivo de la apertura del X Congreso Reinaldo Pared Pérez, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, excandidato presidencial de esa organización, exhortó a toda la militancia peledeísta a trabajar en unidad, con energía, determinación, entusiasmo y firmeza para continuar juntos la lucha por un PLD más más fuerte y renovado, que camine siempre al lado del pueblo dominicano.

Martínez aprovechó la oportunidad para expresar su profunda gratitud a cada miembro del partido morado, así como, “a todos los candidatos y candidatas a alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, diputados y senadores, que lucharon valientemente en las últimas elecciones generales. Ustedes creyeron en nuestro partido, creyeron en nuestra causa y, sobre todo, creyeron en nuestro país”.

“Estamos en un momento de renovación. El futuro del PLD depende de nuestra capacidad de aprender de todo lo que hemos pasado, con los aciertos y los equívocos, con las victorias y las derrotas. Forma parte de la madurez y del crecimiento el reconocer errores. Necesitamos estar dispuestos a hacerlo para entonces seguir adelante como una fuerza de oposición fuerte, pero también una fuerza de construcción y esperanza para nuestra nación”, expresó Abel Martínez.

El alto dirigente político aseguró que “el PLD es un partido que avanza, que se renueva y unifica. Un partido que dialoga con su base, que escucha al pueblo dominicano y que está preparado para ser nuevamente la voz y la fuerza transformadora de nuestro país. Necesitamos valorar a cada miembro, a cada militante, y trabajar juntos para reconstruir el PLD como una verdadera representación del pueblo”.

“Vamos a avanzar con esperanza, con la certeza de que estamos construyendo un partido más fuerte, más unido y más preparado para servir a nuestra nación. Unidos, podemos superar cualquier obstáculo, así como conquistar la confianza y el apoyo del pueblo dominicano. Hoy, más que nunca, el PLD nos necesita a todos” señaló Abel Martínez, a través de un mensaje grabado que se difundió durante el acto de apertura del congreso.

Martínez, lamentó no poder estar presente físicamente en el acto debido a compromisos familiares fuera del país, que habían sido agendados partiendo de la primera fecha fijada para la realización del X Congreso que posteriormente fue cambiada, asegurando que su corazón estaba latiendo con energía y alegría junto a todos. ‘Tengan la certeza de que estoy con el pensamiento junto a ustedes en este momento tan importante para el PLD. Que Dios nos bendiga a todos y que continuemos firmes en la lucha por el PLD: un PLD más fuerte y renovado; siempre al lado del pueblo dominicano”.

El equipo de comunicaciones del alto dirigente político indicó a través de un comunicado de prensa, que se había coordinado la difusión del mensaje de Abel Martínez durante el acto de apertura del X Congreso Reinaldo Pared Pérez, “pero por razones que aún desconocemos, se decidió no reproducir el mensaje en las pantallas en el acto”.