Activistas y legisladores “proderechos” rechazan aprobación Código Penal sin tres causales

Tras la aprobación en primera lectura del Código Penal en el Senado de la República, diversos sectores han manifestado su rechazo por esta no incluir las tres causales.

La activista por los derechos de la mujer y la igualdad, Sergia Galván, amenazó con salir a las calles, colocando de ejemplo el campamento que se instaló por algunos meses frente al Palacio Nacional de la Presidencia.

“Nosotros vamos para la calle. Así como hicimos un campamento que duró más de tres meses frente al Palacio Nacional nosotros vamos para la calle. Es un asunto de salud, no es un asunto de vida, es un asunto de derechos”, refirió Galván.

De su lado, la miembro del movimiento Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, lamentó la condición en la que estarían quedando las mujeres en esta discusión del Código Penal.

“Las mujeres seguimos siendo invisibilizadas y es el reflejo de la discusión que se lleva a cabo ahora en el Código Penal”, indicó Blanco García.

Mientras, la senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal, señaló que la potestad de dedición debe ser de la mujer y no de otros sectores.

“Es la potestad de decir sí o no que queremos, no es que decida la iglesia, ni alguien que no tiene la potestad de ser mujer por nosotros”, expresó Bournigal.

Se recuerda que en el día de ayer el Senado de la República aprobó en primera lectura el polémico Código Penal, razón por la que será conocido en la próxima sesión ya en segunda lectura.

La votación contó con 23 votos a favor y otros cuatro en contra de los 27 presentes.