Finalizó la legislatura de 4 años sin Código Penal

El proyecto de Código Penal fue condenado a quedarse sin aprobación en la Cámara de Diputados, al concluir la Primera Legislatura Ordinaria del 2024, en la medianoche de este jueves, y terminar el período de los cuatro años de la mayoría de los congresistas.

El presidente de la comisión especial que conformó el presidente de la Cámara para estudiar y consensuar la reforma del Código Penal, Alexis Jiménez, cesó en su rol de legislador afirmando que la iniciativa será modificada. La comisión que creada por el presidente de la Cámara Alfredo Pacheco, tampoco pudo presentar al hemiciclo un informe final, debido a que no llegaron a la mitad de los 419 artículos que intentaron deliberar. Jiménez dijo que quedaron en el artículo 124 del proyecto y que concomitante estudiaron los dos proyectos de reforma penal que sometieron otros diputados.

Con la presentación de un informe de gestión quedaron los 19 miembros de la comisión especial frente a un Código controversial. Los senadores y diputados que salen del Congreso Nacional, a decir de diputados, como Mercedes Rodríguez y Hamlet Melo, se van con el peso de conciencia de no darle al país la legislación penal esperada por 25 años y que se debatió durante cuatro años, con más de tres intentos de aprobación.

Rodríguez, del PLD declaró que parece que el Código esta condenado a no aprobarse, lo que atribuyó al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Dijo que muchos intereses se antepusieron y no hubo voluntad. Para Melo, del PLD, se hizo mucho esfuerzo y “el Código se pudo aprobar, pero no hubo voluntad real.

Todo fue bulto, allante y movimiento”. Espera que los próximos legisladores logren darle al país un nuevo Código Penal.

El diputado José Horacio Rodríguez, del Partido Opción Democrática y proponente de uno de los proyectos de Código Penal, termina su labor convencido de que la principal propuesta de reforma penal no representa los derechos ciudadanos.