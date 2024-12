«La salud es un comercio en este país»: ADESA exige transformación del sistema sanitario

«La salud es un comercio en este país», afirmó Alba Reyes, coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), durante un encuentro de líderes sociales que exigieron una transformación integral del Seguro Familiar de Salud (SFS).

La organización denunció que el sistema de salud dominicano, diseñado bajo una lógica de mercado, ha priorizado los intereses corporativos por encima del derecho a la salud.

Un sistema fragmentado

Bernardo Matías, consultor y exgerente del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), señaló que el sistema está «fragmentado» y centrado en «administrar intereses corporativos». Según Matías, “es un sistema que ha sido estructurado con la lógica del negocio, del mercado y no del derecho, y por tanto, la salud se ha convertido en una mercancía y no en un derecho”.

Matías también destacó que el modelo actual está enfocado en la «curación y la enfermedad» y no en la prevención: «La atención primaria trabaja con personas sanas para evitar que se enfermen, pero las grandes clínicas están centradas en la enfermedad, en la medicina especializada… y ahí es que está el dinero». En sus palabras, «el negocio de la enfermedad no es la prevención».

Impacto del copago y falta de regulación

Uno de los principales problemas señalados por los líderes sociales es el copago. Aunque no está contemplado en la ley, se ha convertido en una práctica común.

Alba Reyes explicó que muchos usuarios, aunque tengan seguro, deben pagar a veces mucho dinero de diferencia. «Un médico te cobra hasta RD$2,000 de diferencia, RD$2,500 y otros médicos te dicen: yo no cojo seguro, si no me pagas en efectivo no te doy el servicio». También resaltó que esta práctica viola la ley y expone la falta de regulación: «Es un negocio sin regulación».

Matías agregó que «el copago erosiona el bolsillo de la gente» y que «en el país nadie regula eso, no te dan ni siquiera un recibo para que tú reclames». Además, propuso establecer un sistema de medicamentos genéricos como una solución para reducir costos y garantizar mayor acceso a los servicios de salud.

Bajos niveles de inversión en salud

Los participantes del encuentro también criticaron la baja inversión pública en el sector salud. «La salud sigue siendo la Cenicienta, seguimos en el 2% del Producto Interno Bruto anual (PIB)», enfatizó Reyes. Exigieron al gobierno un incremento en el gasto público para satisfacer las demandas de la población y fortalecer la infraestructura sanitaria.

Reformas necesarias y demandas puntuales

En el encuentro, ADESA presentó un pliego de diez demandas para reformar el SFS, entre las que destacan:

Cese del copago.

Relanzamiento de la estrategia de atención primaria.

Revisar de manera urgente el catálogo de servicios de salud.

Eliminar el derecho al veto de los miembros del Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Incrementar la inversión pública en salud.

Reformar la Ley de Seguridad Social, aprobada en 2001, y adaptarla al contexto actual y al perfil epidemiológico del país.

¿Salud como un negocio?

«Es un sistema de inequidad porque solo tendrá acceso el que tenga más dinero», declaró Matías, quien también lamentó que «aunque todos reconocen la importancia de la atención primaria, no se implementa porque no genera las mismas ganancias que la medicina especializada». Los líderes sociales coincidieron en que se necesita voluntad política para transformar el sistema y garantizar que la salud sea un derecho y no un privilegio.

El encuentro congregó a decenas de representantes de organizaciones sociales, quienes dejaron claro que la transformación del sistema de salud es urgente y que deben priorizarse medidas que promuevan la vida sana, prevengan enfermedades y aseguren acceso equitativo para todos los ciudadanos.

