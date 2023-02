ADESS pide apoyo a comerciantes para evitar robo a subsidios

El director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), Catalino Correa Hiciano, se reunió con los dirigentes de confederaciones, federaciones y asociaciones de comerciantes detallistas; representantes de dueños de comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS), para solicitarles su apoyo para erradicar el robo de los fondos destinados a los programas sociales.

Catalino Correa recordó a los representantes de los comerciantes afiliados a la RAS que en cada caso de clonación de tarjetas de subsidios sociales que ha sido judicializado hay un verifón involucrado y que los responsables de esos datafonos son los dueños de esos comercios que han sido señalados, por lo que solicitó su colaboración para lograr mayor efectividad en la prevención de esos hechos delictivos.

“Nosotros no vamos a tolerar que a esa gente que tanto lo necesita, viejitos que se trasladan y cuando van al colmado les dicen: no, tú no tienes dinero. ¡Eso es intolerable! El dinero que se está destinando mensualmente para esos esos programas es para contribuir a paliar la situación de los más desposeídos, pero ustedes, como comerciantes, deben servir de ayuda”, indicó el funcionario gubernamental.

Correa Hiciano reiteró que los programas de protección social deben cumplir con su propósito, que es el de mejorar la calidad de vida de los más pobres, como según dijo, le ordenó el presidente Luis Abinader, así como también, manejar los recursos públicos de forma transparente y que la gente vea, perciba y valore de forma positiva los resultados de la gestión pública.