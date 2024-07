ADP realiza protesta frente instalaciones de Ministerio Educación

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se movilizó ayer en una protesta frente al Ministerio de Educación (MINERD) en respuesta a la posición tomada por el gabinete que el pasado lunes anunció que no cederá al aumento de un 17% al salario de los maestros que obtengan un resultado deficiente en las evaluaciones docentes.

Bajo la consigna “El pueblo unido jamás será vencido”, los manifestantes exigieron el cumplimiento del ajuste salarial de acuerdo a los resultados de cada docente en las evaluaciones pero además abogaron por la mejoría de las pensiones, así como de las condiciones laborales.

“Aquí no hay un sector en particular movilizándose, aquí está la ADP que no le han dejado otra alternativa que la calle, otra vez”, aseveró Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.

En ese sentido, Hidalgo aseguró que la ADP ha estado en la mesa del diálogo desde el 18 de agosto del 2022 velando por un sistema de pensión más justo y una mayor atención a las escuelas para que los niños y adolescentes del país puedan recibir una educación de calidad en condiciones dignas. Sin embargo, afirmó que aun no obtienen respuesta alguna.

Asimismo, expresó su voluntad de que el próximo año escolar 2024-2025 se desarrolle de manera pacífica y sin interrupciones, razón por la que la protesta fue realizada durante el periodo de vacaciones de los alumnos y docentes.

“Estamos pidiendo atención a la escuela, no es simplemente que a los maestros se le aplique la evaluación… es también que los estudiantes necesitan buen almuerzo, buen desayuno, los libros y demás insumos para un educación de calidad”, sentenció Hidalgo.