Afirma que antes de hablar reforma constitucional se debe aprobar 70 leyes que ordena Carta Magna

El exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque advirtió que antes de hablar de una reforma constitución lo que se debe hacer es impulsar la aprobación de 70 leyes que son mandatorio del texto sustantivo del 2010.

Alburquerque recordó que esa Carta Magna apenas tiene 14 años, la cual, para su consolidación, requiere que dichas leyes sean aprobadas y puestas en vigencia, algo que debe ser una prioridad para el fortalecimiento institucional del Estado dominicano.

El reconocido jurista puso como ejemplo el caso de la ley de Referendo que se requiere para cierto casos de consultas y aprobatorio, y pese a que congresistas que siguen las orientaciones políticas del expresidente Leonel Fernández la han sometido a las cámaras legislativas, no han logrado su aprobación.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente opositor sostuvo que así como ese proyecto de ley, hay otros más con lo cual tendría que consolidarse y fortalecerse la Constitución, pero ahora desde el oficialismo lo que se prioriza es su reforma.

El doctrinario y profesor universitario dijo que los propios candados que propone Luis Abinader para modificar el artículo 124, que versa sobre la elección del presidente de la República, en todo lo que tiene que ver con el procedimiento de reforma, necesita la aprobación de un Referendo, porque no basta que la Asamblea Revisora lo haga.

“La Constitución del 26 de enero del 2010 apenas tiene 14 años, todavía en el Congreso Nacional hay pendiente de aprobación casi 70 proyectos de leyes que deben aprobarse para consolidar ese texto sustantivo, pongo un solo caso, la ley de Referendo, la actual Carta magna prevé para ciertos casos el Referendo de consultas y aprobatorio, y esa norma, que ha sido sometido por legisladores que antes eran del PLD y ahora de la Fuerza del Pueblo, nunca se ha aprobado”, insistió el reputado jurista.

Recalcó que lo que pretende hacer el presidente Abinader con el artículo 124 necesita de ese mecanismo de consulta, y preguntó cómo van a hacer un Referendo si no hay ley que lo organice y lo regule.

“Para tocar la modificación del procedimiento constitucional, es decir, si dicen que el artículo 124 hay que modificarlo con X mayoría, se necesita el Referendo”, detalló.

Alburquerque dijo que otra solución sería el planteamiento hecho por el presidente emérito del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara en el sentido de que se introduzca una cláusula pétrea, ahí no sería necesario el Referendo, y dicho artículo tendría la misma connotación que el que estipula la forma de gobierno, el cual no se puede modificar nunca.

“Hacerlo de esa forma, que yo creo que eso habría que discutirlo, me preocupa, porque uno puede legislar para 20 o 30 años, pero no sabemos cómo será la República Dominicana dentro de cien años”, alertó.

Reiteró que si hay una modificación en el porcentaje requerido para la modificación del artículo 124, luego de dicha reforma es necesario que eso se someta a un Referendo, conforme al mandato de la actual Constitución de la República.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo aseguró que cuando el expresidente Leonel Fernández plantea que no se toque la Constitución lo que está diciendo es que él no ve necesario una modificación del texto sustantivo en estos momentos.

Pide gobierno explicar reforma fiscal que promueve y exige comience a poner orden en gasto público

Rafael Alburquerque quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo exige al gobierno que le explique al país el tipo de reforma fiscal que se propone implementar, y le sugirió que antes de pensar en impuestos que deterioren los niveles de vida de la población, que se plantee poner orden el gasto público el cual se destina casi en su totalidad en gasto corriente dejando un porcentaje insignificante a la inversión de capital.

“No sabemos cómo va a ser la reforma fiscal porque todavía no hay un documento, no se ha dicho nada, pero si tenemos una visión general, y partimos de una premisa, no podemos aceptar una reforma fiscal que sea para perjudicar a los pobres y a la clase media, tiene que ser una reforma progresiva, que tienda a desarrollar al país pero no a perjudicar a los sectores más necesitados”, advirtió el exvicepresidente de la República.

Adelantó que un tipo de reforma que golpee a los sectores antes citados no contará con el apoyo de la Fuerza del Pueblo.

“Y, luego, tiene que ser una reforma fiscal que comience a reducir gastos, los últimos presupuestos del Estado son de trillones de pesos, y cuando uno ve el gasto corriente y la inversión de capital, el gasto corriente es del 85%, y a penas un 15% de gasto de capital y, uno se pregunta, todo ese dinero que ha manejado este gobierno, en qué se va, evidentemente que es en gasto corriente”, censuró el dirigente opositor al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Criticó que ese gasto corriente sea para regalías y salarios, que no son salarios para empleados como los maestros, no, son incrementos escandalosos en ministerio como Interior y Policía, Hacienda, y Administración Pública, institución esta última que uno supone que es el pastor que cuida las ovejas.

“Son aumentos escandalosos, los propios gastos que se hicieron en programas sociales que han sido totalmente desnaturalizados, que no son para combatir la pobreza, han sido programas sociales clientelistas, entonces, no puede ser una reforma fiscal para perjudicar el país y usted gastando a troche y moche, eso no puede ser”, reiteró Alburquerque.

El experto en derecho laboral pidió al presidente Luis Abinader que le explique al país qué tipo de reforma fiscal es que su gobierno pretende implementar.

Alburquerque favorece sanciones disciplinarias a quienes promuevan aspiraciones extemporáneas en FP

El fundador y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo Rafael Alburquerque favoreció que sean sometidos al Tribunal Disciplinario los dirigentes de esa organización que promuevan aspiraciones extemporáneas a lo interno del partido.

“Si eso se da, y comienzan las aspiraciones, las campañas internas, habrá que someterlos al Tribunal Disciplinario, no queremos campaña interna en estos momentos, queremos que todos estén pensando cómo vamos a construir lo mejor posible esta organización política para que le sirva al país”, sentenció el dirigente opositor.

Alburquerque dijo apoyar los pronunciamientos, en ese sentido, del expresidente Leonel Fernández en la reunión de la Dirección Central del partido verde, quien dijo además que serán implacables con aquellos dirigentes que tengan agendas personales, y en tal sentido advirtió que a quien haya que expulsarlo tendrá que hacerse temprano.

“Estuvo muy oportuno el pronunciamiento del compañero Leonel Fernández, porque en el proceso electoral que acaba de concluir tuvimos traiciones con personas que fingían una cosa y pertenecían a otras organizaciones políticas o estaban dentro de nuestro partido queriendo pescar en mar revuelto, y como bien él dijo hay que expulsar temprano a los potenciales traidores”, aseguró.

Aunque admitió que esos fueron casos muy aislados, Rafael Alburquerque dijo que el espíritu es darle un mensaje al a organización de que tiene que haber una disciplina.

“Porque ya muchos se aprestan a presentarse como candidatos a cargos internos del partido, y la repuesta de Leonel fue, no, no podemos hablar de candidaturas, ahora tenemos que estructurar y organizar este partido, y determinar cuáles serán sus líneas programáticas”, explicó el jurista en entrevista al programa D´AGENDA.

Agregó que cuando llegue el Congreso Manolo Tavárez Justo, que será para la parte electoral, ahí se puede hablar de quiénes van a ser los candidatos a los distintos cargos de dirección del partido.