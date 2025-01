Las sospechas que tiene el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, sobre el atentado a tiros la madrugada del miércoles contra la residencia de la vicealcaldesa de ese municipio de la provincia Santiago, Yolanda Espinal, por el momento, es que no tiene que ver con asuntos políticos.

«No le debemos a nadie, no tenemos enemigos políticos. No creo que los adversarios políticos tengan tan poco cerebro para intentar cosas así. Pienso que fue cosas al azar, quizás de algún desaprensivo, quizás drogado, quién sabe qué. No hay rastro de que sea personal ni político», aseguró Reyes al periódico Hoy.

Alfredo Reyes, alcalde de San José de las Matas. (Fuente externa).

Al momento de ser consultado por este diario, el alcalde acotó, sin embargo, que no puede dar detalles sobre el hecho para no entorpecer las investigaciones, que están a cargo del Ministerio Público y la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim).

Mientras tanto, Reyes manifestó que la vicealcaldesa, que salió ilesa, ha dicho lo propio: no tiene enemigos. Más temprano, Espinal agradeció las manifestaciones de cariño y solidaridad que ha recibido por diferentes vías, luego de que encapuchados emprendieran a tiros contra su casa, en momentos en que ella y su esposo dormían.

Fueron unos 10 los impactos de bala en la casa de la perremeísta Espinal, de los cuales cinco alcanzaron una yipeta que estaba en su marquesina en la urbanización Zarzuela.