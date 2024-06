Alcalde Villa Vásquez asegura senador es incoherente con temas medioambiental de Montecristi

VILLA VÁSQUEZ.– El alcalde de este municipio aseguró, que las declaraciones del senador electo Bernardo Alemán sobre el tema medioambiental de la provincia de Montecristi, son incoherentes y desafortunadas, por lo que aseguró que desde su posición y como persona continuará en la defensa del ecosistema de la zona.

En ese sentido, Jenry Castro expresó, que en su condición de alcalde lo que ha hecho es denunciar la depredación al medio ambiente, la cual ha llamado un “escocido”, cometido en el paraje Las Canas, próximo a playa Buen Hombre de este municipio.

LEA: Ritmo de destrucción boscosa de Villa Vásquez lleva algo más de un año

“Cada quien es responsable de sus acciones, y si el senador considera que el Ministerio de Medio Ambiente ha cometido un abuso político al cancelar a su encargado provincial, esa es su opinión que nosotros respetamos, así como respetamos además, la atinada y justa decisión del ministerio de medio ambiente”, dijo Castro.

Precisó, que los alcaldes además de las responsabilidades propias de sus funciones, deben ejercer la función de defensoría de todo aquello que sea propiedad de la demarcación en donde ejercen sus mandatos, y lo que hizo fue denunciar el hecho que consideró contrario a la ley y al sano desarrollo de la zona, por lo que expresó no ir de acuerdo con las declaraciones el pasado fin de semana del senador electo y su compañero de partido, Bernardo Alemán.

“Seguiré con mi defensa a nuestros recursos naturales, pues sin ellos no hay turismo, no hay desarrollo, y no hay vida. Sigo firme y sin doblegarme ante los que pretenden malograr nuestros ecosistemas, por la ambición desmedida y el amor al dinero, que es la raíz de todos los males tal y como lo manifiestan las Sagradas Escrituras”, expresó Jenry Castro.

Posición del senador electo sobre el tema

En declaraciones sobre el tema, el senador electo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Bernardo Alemán, expresó su descontento con la cancelación del encargado provincial de Medio Ambiente en Montecristi, Kelvin Olivo.

Bernardo Alemán, senador electo del PRM en Montecristi

Precisó que con la decisión del Ministro Miguel Ceara Hatton, este indicó que la misma fue un abuso de poder y se tomó de manera apresurada, ya que lo primero que este debió hacer, fue disponer de una investigación sobre el caso, pues según este, igual o peores situaciones se dan en otros lugares del país, más sin embargo, dijo, no se ha hecho nada al respecto.

“En otras provincias del país se están depredando humedales, manglares, se están destruyendo los ríos y yo no veo ninguna acción del Ministerio de Medio Ambiente en ese sentido, y considero que lo que se hizo con el compañero Kelvin Olivo fue un abuso político, porque debió de consultarse ante a la dirección del partido para tomar una decisión, eso es una deshonra al partido el haber cancelado o suspendido a Olivo, un muchacho que ha venido haciendo un trabajo a favor del medio ambiente y los recursos naturales, por lo tanto yo condeno eso que se hizo con Olivo”, dijo.

Datos

Recientemente el alcalde Jenry Castro denunció la depredación de unas 85 tareas de bosques en la comunidad de Las Cana, próximo a Buen Hombre, lo que ha llamado poderosamente la atención hasta del Presidente Luis Abinader, quien dispuso que se hiciera una investigación sobre el asunto.