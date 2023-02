El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, indicó este martes que el artista urbano Ángel Dior, que se comparó con Juan Pablo Duarte, debería ser orientado.

Asimismo, señaló que su expresión no fue tomada como ofensiva, sino que al parecer este no sabe cuál es la importancia del patricio y lo que representa.

“En lo que dijo no hay una ofensa para al padre de la patria, sencillamente esta persona no se ubica, no sabe cuál es su rol y desconoce completamente la figura del patricio”, manifestó Gómez.

Declaraciones del Instituto Duartiano

Lee más: Presidente Instituto Duartiano critica falta de patriotismo de funcionarios

“Es posible que no haya una mala fe, lo que se revela es una ignorancia”, añadió.

El titular del instituto hizo un llamado al exponente de música urbana para que adquiera más conocimiento sobre el padre de la patria.

“Lo llamamos a que trate de conocer la figura de Duarte para que aprenda a valorarlo y a respetarla en los términos más absolutos porque una actitud de esa naturaleza lo que revela claramente es que no sabe lo que dice”, explicó Wilson.

Se recuerda que el artista, al preguntársele cómo se sentía en la inauguración de un mural en su honor en Villa Francisca este dijo: “Antes veíamos la cara de Juan Pablo Duarte y ahora vemos la cara de Ángel Dior y mira al loco al lado. Es algo nunca visto”.