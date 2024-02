Ángel Ovalles aclara sigue como gerente de las Águilas Cibaeñas

Ángel Ovalles trabaja día a día como gerente de las Águilas Cibaeñas y habla todos los días de trabajo y de la confección del equipo para la temporada 2024-25 con el presidente del equipo, Víctor García Sued (Vitico).

Reveló Ovalles que su contrato termina el primero de marzo del 2025 y que inmediatamente terminó la temporada para las Águilas en diciembre ha seguido trabajando para el torneo que viene.

“No hemos parado de trabajar para confeccionar el equipo para el torneo que viene. Hablo todos los días con el presidente de las Águilas (Víctor García Sued) y tengo buenas relaciones con directiva”, señaló Ovalles al ser entrevistado este jueves en el programa Diamante Deportivo, conducido por Baudilio Jiménez, Pedro Briceño, Bienvenido Carmona Jr., Iván Cruz y William Aish.

“De hecho, ya tenemos peloteros firmados desde hoy que inicia la agencia libre en Lidom. Hay algunos que saldrán del equipo de esos agentes libres que lo vamos a anunciar próximamente, es decir que no paramos, por lo tanto, no hacemos casos a los rumores de personas que usan un celular y ventilan informaciones de una posible salida de mi persona”, aclaró Ovalles, quien indicó que lamentablemente Tony Peña no seguirá como capataz del conjunto de Santiago.

“Tony seguirá de cerca del equipo, es una persona a consultar siempre y nos dijo cuando entró que su tiempo era limitado y que solo iba el torneo pasado, por lo tanto, entendemos que no volvería con nosotros como dirigente, pero nosotros no estamos apurados en anunciar un nuevo dirigente, aquí hay mucho talento y estamos evaluando sin prisa”, sostuvo Ovalles, directivo también de los Cardenales en el país.

Dijo que el nuevo dirigente debe tener el perfil de saber de béisbol, principalmente del Caribe.

Consultado sobre un posible dirigente, no se abstuvo y dijo “tenemos personas con experiencia como Manny García, lo estamos considerando, al igual que Tony Peña Jr., entre otros nombres”.

En el conversatorio, Ovalles dejó entrever que no ha hablado con Yunesky Maya para un posible regreso al conjunto aguilucho, por lo que debe considerar la salud del veterano y su estado.

Cuestionado sobre Zoilo Almonte y Jonathan Villar, quienes salieron del equipo en la pasada temporada, reveló que “son cosas del pasado, ellos son parte de nuestra nómina, son del equipo, sin encajan en la estructura del torneo que viene, entonces serán bienvenidos; reitero, eso pasó la temporada pasada, debemos hablar con ellos y si encajan entonces serán nuestros”.

Con foja de 22 y 28, el equipo amarillo no pudo avanzar al Round Robin del torneo 2023-24.

El gerente más activo

Así se definió Ovalles, al decir que en su tiempo con el conjunto amarillo ha sido campeón, llevando a los amarillos a los playoffs en varias temporadas, además de tener agresividad con los cambios y conseguir buenos importados.

“El gerente más activo de la liga, uno de los más exitosos y el más agresivo cambiando. Hemos conseguido gran material en el mercado de cambios y eso dice mucho de nuestro trabajo”, manifestó.