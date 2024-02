“Lloré por irme de los Yankees“ Robinson Canó sufrió su partida

Según los expertos, Robinson Canó ha sido el mejor segunda base dominicano en las Grandes Ligas y lo comparan con frecuencia con Roberto Alomar.

Robinson Canó se sentó a hablar con el periodista Junior Matrillé y lo hizo de manera muy emotiva.

Canó es uno de los más exitosos jugadores dominicanos de todos los tiempos, y para muchos el mejor segunda base.

Ha sido campeón de Serie Mundial, Clásico Mundial, Serie del Caribe y Lidom. ¡Es un ganador!

Si miras a las Grandes Ligas, Canó fue un 8 veces All Star, 2 Guante de Oro, 5 Bate de Plata, pegó 335 jonrones, 2,639 hits y remolcó 1,306 carreras. ¡Impresionante!

Sin embargo, hay un capítulo de su carrera que quiso aclarar: El no se fue de los Yankees, fue el equipo de Nueva York que no mostró un interés real.

Relató que en medio de las conversaciones, y luego de expresarles que tenía otra gran oferta, los Yankees fueron indiferentes.

“Nunca me hicieron una contraoferta, nada”, dijo Canó.

“Yo no me quería ir, talvez si me explican que no podían darme más dinero porque había un plan de atraer a otros jugadores, probablemente hubiese dicho que sí”, recalcó.

Ante la posibilidad real de irse a Seattle por 240 millones de dólares, Canó dijo que: «Yo hasta lloré».

“En las negociaciones usted pide una cantidad, luego el equipo te presentan otra, pero en mi caso, los Yankees no fueron agresivos, es como si se resignaron a perderme”, dijo.

Canó, quien jugó 8 años con los Yankees, llegó un momento en que era la figura número uno del club.

Dentro del malestar que le causó irse de Nueva York estuvo perder a sus amigos, la ciudad, el ambiente, es decir tuvo que cambiar radicalmente todo su estilo de vida dentro y fuera del terreno.

Hoy dice que no guarda rencor contra los Yankees ni contra nadie de la organización.

