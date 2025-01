Angelina Jolie y Brad Pitt llegan a un acuerdo de divorcio

Angelina Jolie y Brad Pitt han llegado a un acuerdo de divorcio tras una batalla legal de ocho años, según informó el abogado de la actriz.⁣

La pareja, que se casó en 2014 y tiene seis hijos, fue por muchos años una de las más destacadas de la industria del entretenimiento.⁣

⁣

La prensa los apodó «Brangelina».⁣

⁣

Jolie solicitó el divorcio en 2016, alegando «diferencias irreconciliables». Más tarde se supo, durante procedimientos judiciales separados, que había acusado a Pitt de haber abusado de ella y de dos de sus hijos en un avión privado ese mismo año.⁣

⁣

Pitt negó las acusaciones y tras una investigación policial no fue imputado.⁣

⁣

Sus abogados no han comentado públicamente sobre el acuerdo de divorcio.⁣

⁣

El abogado de Jolie, James Simon, afirmó en una declaración a la revista People que su cliente se ha centrado en «encontrar la paz y la sanación para su familia» desde que comenzaron los procedimientos de divorcio.⁣

⁣

«Esta es sólo una parte de un largo proceso que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está agotada, pero se siente aliviada de que esta parte haya terminado», añadió.⁣

⁣

Los términos del acuerdo no se han hecho públicos.⁣

También puede leer: Espectáculos Públicos hace grave advertencia a Romeo Santos y Saymon Díaz