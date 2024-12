Espectáculos Públicos hace grave advertencia a Romeo Santos y Saymon Díaz

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) ha emitido una advertencia contundente contra el cantante Romeo Santos y el organizador de sus conciertos, Saymond Díaz, tras la interpretación del tema “La Suegra”, prohibido por la institución.

Giovanny Cruz, presidente interino de la CNEPR, declaró: “Nadie, ni ustedes, están por encima de las leyes y normas”, y señaló que la entidad está analizando el caso, calificando el acto como un «desafío» directo a la autoridad estatal en una instalación oficial.

La advertencia se produce después de que Romeo Santos interpretara la canción durante el tercer concierto de la gira Cerrando Ciclos, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El incidente en el concierto

Durante el espectáculo, Santos se refirió a la censura de “La Suegra”, ocurrida en 2023, calificándola de injusta y afirmando que el tema no contenía nada ofensivo. Ante miles de fanáticos, desafió abiertamente la prohibición: “Hoy me da la gana de hacer algo diferente, a ver si me meten preso”, y procedió a cantar la polémica canción, desatando una ovación en el estadio.

La CNEPR consideró estas declaraciones y la interpretación como un acto de desafío que incluyó “insultos» a la institución.

Contexto de la censura

“La Suegra” fue prohibida por la CNEPR mediante la resolución No. 001/2023, al considerar que la canción promovía un lenguaje inapropiado y actitudes que “satanizan la figura de la suegra en el seno familiar”.

Aunque el veto se produjo cuando el tema ya había agotado su ciclo en la radio, el caso reabrió debates sobre la libertad de expresión artística en República Dominicana. En su momento, Romeo Santos defendió la canción, señalando que buscaba rendir homenaje al humorista Luisito Martí y preservar la esencia de la bachata tradicional.

Próxima función de Aventura

Con una última presentación de Cerrando Ciclos programada para el 5 de enero, queda por ver si la CNEPR tomará medidas legales contra Santos o los organizadores del evento.

