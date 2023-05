Apresan al abogado Emilio López por supuesta agresión a Tamara Martínez

Este viernes fue apresado el abogado Emilio López, pareja sentimental de la comunicadora Tamara Martínez, luego de que esta denunciara que era víctima de violencia doméstica.

Así lo informó la Procuradora fiscal Rosalba Ramos en su cuenta de Twitter. «Fueron arrestados por la @Fiscalia_DN de la Unidad De Violencia de Género los agresores de las señoras Amelia Alcantara y Támara Martinez».

Tamara Martínez (Fuente externa)

Lo que denunció la comunicadora

Tamara Martínez aseguró que el video que se viralizó en las redes sociales en el que se ve a ella y a su pareja, el abogado Emilio López, durante una discusión por una supuesta agresión en su contra, no se trató de un experimento social, como había dicho luego de que la información se hiciera pública.

«Yo siempre he apostado a la verdad, esta es la verdad, los que me quieren y me conocen sabrán perdonarme. Los que no, haga lo que haga nunca me van a apoyar, disculpas de verdad!! No es mi estilo, me cag… fuera de el cajónn, entenderán mejor todo más adelante», escribió Martínez al pie de un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que la están chantejeando.

En ese sentido, la presentadora aseguró que el segundo material gráfico «también fue un chantaje». Agregó que se trató de «una salida desesperada». Sin embargo, fue enfática cuando dijo que el video «no fue un experimento social; fue un problema real».

