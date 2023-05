La señora Cesarina Piña, madre de Tamara Martínez, dijo este viernes temer que el abogado Emilio López termine con la vida de la comunicadora, por lo que hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga en la situación.

«Yo también quiero pedirle algo al presidente Luis Abinader, que me ayude a salvar la vida de mi hija, por favor, que no deje que me maten a mi hija, que es lo único que yo tengo”, manifestó Piña con voz entre cortada en una llamada telefónica a “El Sol de la Mañana”.

Aseguró que el jurista maltrata a “La Cirquera” de manera física, psicológica y económica durante los ocho años que llevan de relación sentimental.

«Emilio la extorsiona con eso de que le van a quitar la niña, y así logró quitarle todos los bienes a ella (a su hija)… Antes él le daba golpes cada dos o tres meses, pero ahora él le da golpes cada vente días, Emilio López es un monstruo», afirmó la madre.

Piña también reveló que, en varias ocasiones, ha internado a Tamara en la Clínica Reno Centro De Medicina Conductual por “adicciones”, pero que su pareja le compra alcohol y pastillas y estropea el proceso de recuperación.

“Yo la he internado a ella dos veces en Reno, yo duré cinco años pagando un extra crédito porque los 28 días que ella duró interna, la última vez, me costó 600 mil pesos”, añadió.

Además, Cesarina Piña indicó que el video publicado en redes sociales, donde la presentadora de televisión desmentía haber realizado una llamada al Sistema 911, fue hecho bajo amenazas.

«(A Tamara) la hicieron grabar eso, yo tengo los audios donde ella le dice a él: No, yo no quiero grabar… y le quitan el celular», sostuvo.

