«Aquí estamos»: Margarita dice trabaja con amor por el PLD

Margarita Cedeño reapareció y habló con la prensa luego de varios meses que no daba declaraciones en público y aseguró que continúa trabajando «con amor» por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al ser abordada por periodistas luego de un acto en la Catedral Primada de América, la exvicepresidenta de la República dijo: «Aquí estamos, siempre trabajando por mi pueblo, por mi partido y po mi país».

Cedeño, al ser cuestionada por reporteros sobre las razones por las que no se le ve tan activa políticamente como hace varios meses, no quiso responder.

Hace varios días, la miembro del Comité Político del PLD, Alejandrina Germán, aseguró que la exvicepresidente de la República, Margarita Cedeño no ha referido “en ningún momento” que se iría de esa organización.

“Ella no ha dicho en ningún momento que se va del partido. No me lo ha dicho a mí pero nunca ha dicho que se va y yo he hablado con ella y en ningún momento ha dicho que se va del partido. Ni ha manifestado ningún tipo de actitud de rechazo ni de salida del partido”, dijo.

Inicialmente, la veterana dirigente agregó que desde el momento mismo en que se oficialice la precampaña Margarita Cedeño se integrará a respaldar la candidatura presidencial de Abel Martínez.

“(…) El compañero Abel Martínez y todo el partido que votó mayoritariamente por él, y la compañera Margarita en el momento que comience legalmente de acuerdo con la ley el proceso de campaña yo estoy segura que la compañera Margarita se va integrar como nos integraremos todos”, refirió Germán.