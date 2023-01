La Superintendencia de Bancos aclaró sobre el estatus de Jairo González

Harvest Trading Cap, la empresa dedicada al mercado de valores y las criptomonedas, cuyo presidente es Jairo González, no está resgistrada, ni autorizada ni regulada por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Así lo advierte un comunicado del organismo rector de los bancos en el país, luego de la denuncia publicada por este diario que da cuenta que González, a quien algunos llaman «el pastor de las criptomonedas», supuestamente debe más de 25 millones de dólares en gran parte del territorio nacional.

La Superintendencia reiteró el llamado a la ciudadanía que las entidades que están reguladas se encuentran disponibles en la sección Registro del Mercado de Valores en su página web, para que el público pueda consultar cuáles son esas instituciones que sí están legalizadas.

Se recuerda que hace varios días más de 50 personas denunciaron ante la Procuraduría General de la República a la empresa Harvest Trading Cap por supuesta estafa que, sólo entre esos denunciantes, representa más de 100 millones de pesos.

Una de las razones por las que González no ha podido pagar es porque tiene sus cuentas bancarias congeladas, según le informó la empresa a los denunciantes.

¿Qué dice Jairo?

Jairo González.

De su lado, la empresa emitió su posición y explicó que «lo que tiene inició legalmente tiene que terminar legalmente». Y habla personalmente González, en un video que publicó en su cuenta de YouTube para sus inversionistas, en el que alegó que durante más de cuatro años en diferentes áreas financieras las cosas fueron cambiando.

«Han ocurrido bastante circunstancias, hay cosa que se han salido de nuestras manos y por lo tanto nuestro deber es pedirles disculpa a todos si en algún proceso no ha sido atinado para ustedes. Quiero que sepan que aunque no me sientan, día tras día seguimos trabajando junto a nuestro equipo en las soluciones pertinentes para cumplir con el propósito que es bendecir vidas y construir sueños», inició González con su mensaje.

En ese orden, el presidente de Harvest Trading Cap, a cuyas demandas de sus inversionistas llamó «inquietudes», serán respondidas de manera legal, ya que el pasado año la entidad no pudo concretizar sus proyectos pautados, lo que degeneró en pérdidas que ha tenido un impacto en sus clientes que depositaron su dinero en la empresa.

«Hemos estado dilatados en cumplir con ciertos procesos. Recuerdo que desde junio para acá, desde el año pasado, todo comenzó bastante fuerte, ya que ni siquiera pudimos lanzar el ecosistema porque las cipto (monedas) bajaron demasiado y era muy difícil lanzar un proyecto cuando la tendencia era a la baja. Eso no quiere decir que nosotros como empresa no vayamos a cumplir con los compromisos que han estado pendientes en Harvest Trading Cap», aseguró González, quien pidió tiempo a sus clientes para agotar el proceso legal correspondiente, a través de una firma de abogados que ha sido apoderada del caso.

González resaltó que, como años anteriores, la tendencia de la empresa ha sido cumplir «sin fallar» a sus clientes.

¿Quién es Jairo González?

Pese a que desde hace más de un año el presidente de Harvest Trading Cap se han mostrado en los medios de comunicación y en diferentes eventos nacionales e internacionales, su perfil en su página oficial está desactivado.

Sin embargo, una investigación de este diario da cuenta que Jairo Joel González Durán, nombre completo del presidente de Harvest Trading Cap y oriundo de Loma de Cabrera, previo a ser taxista de Uber creció en la Iglesia de Dios Central en Los Alcarrizos y se codeó con un sector importante del ámbito musical cristiano.

Según una de sus descripciones, Jairo se especializó en negocios y creó su empresa hace siete años.

Jairo ha viajado a diferentes partes del mundo con su escuela de negocios, enseñando a jóvenes cómo invertir en criptomonedas y otros esquemas financieros.

En su perfil de Linkedin, Jairo dice que en el 2020 como CEO, desarrolló el proyecto Harvest Coin, bajo un ecosistema completo de Blockchain donde incluye Ico, Exchange, Wallet, NFT Marketplace, Token y Broker.

Creamos Harvest Coin con la visión de desarrollar un token con un ecosistema autosustentable y que proyecta usabilidad universal, lo que marcará el futuro de la economía mundial a corto, mediano y largo plazo.

Paradójicamente, en abril del año 2022 Jairo denunció en la prensa a las personas que usan esquemas piramidales y que se escudan detrás del trading «para estafar».

«Mientras que los esquemas Ponzi y piramidales se basan en el mercadeo, la utilización del ruido mediático y la popularidad de algún modelo de negocio para ofrecer beneficios o educación a través de pagos. La cara oscura de la moneda llega cuando en vez de enfocarse en la educación que te ofrecen, te impulsan a convencer personas para que se agreguen a través de ti en este modelo de negocio a cambio de un beneficio porcentual», dijo González.

¿Otro Mantequilla?

Se recuerda que el caso más reciente sobre el supuesto esquima Ponzi es el de Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, presidente de la empresa 3.14 Inversiones, y que ahora está en prisión a la espera de que sea juzgado por presunta estafa, cuyas víctimas serían unas 600 personas.