Desde Yailin hasta Daddy Yankee: así pasaron Año Nuevo las celebridades

El Año Nuevo es una época de unión, alegría y reflexión, y las celebridades de la música y la televisión también se unieron al espíritu festivo. Agradecieron por el 2024, desearon prosperidad para el 2025 e incluso participaron en rituales que, según tendencias en redes sociales, prometen atraer abundancia y buena suerte.

Romeo Santos

El bachatero recibió el 2025 en República Dominicana junto a su familia, aprovechando un descanso entre los conciertos de su gira Cerrando Ciclos con el grupo Aventura. En sus historias de Instagram, compartió momentos disfrutando de un paisaje paradisiaco y la compañía de sus hijos.

Daddy Yankee

El reguetonero pasó la festividad en Puerto Rico, compartiendo con seres queridos y cantando karaoke. Además, envió un mensaje reflexivo a sus seguidores:

“2024 fue año de aprendizaje en donde chocó con un carácter resiliente de mi persona que desconocía. Creer en Dios y esperar en él, sin entender los procesos, me habla del crecimiento del cual estoy experimentando, y no pienso renunciar. Vivo agradecido de lo bueno y lo no tan bueno, porque he aprendido, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A TI que me lees, te deseo salud, prosperidad, bendiciones y que realmente JESÚS sea el centro de tu VIDA. FELIZ 2025!”

Yailin La Más Viral

La artista urbana debutó en un programa en vivo en Telemundo, donde presentó junto al actor Danilo Carreras. También interpretó sus canciones y mostró su talento en el baile.

En sus redes sociales agradeció el año que termina: “Gracias Dios por tu amor y tu misericordia, recibo este 2025 con alegría y alabándote a ti. He cometido muchos errores, pero de los errores se aprende. Gracias por hacerme perder mis miedos y convertirme en una mujer fuerte con sueños.”

Evaluna Montaner

La artista pasó la celebración en familia y compartió en Instagram con humor: ”¿Alguien más obligó a su familia a celebrar las 12 una hora antes porque ya esperar la medianoche es un deporte extremo cuando tienes dos hijos?”

Natti Natasha

La cantante dominicana celebró en compañía de su esposo, hija e hijastros. En Instagram expresó:

“Dicen que no fue mi mejor año. ¿Les confieso algo? Muchos se equivocaron. Es cuando más feliz me siento, cuando más completa estoy. Tengo el amor que jamás imaginé en mi casa, sin discusiones ni controversia, tengo la hija más amorosa del universo y tengo el cariño de ustedes sin exigencias. ¿Qué más puedo pedir? Ah, el 2025 estaré con ustedes más de cerca, y mi disco que sale en febrero, muy diferente a todo lo que he realizado, será mi nuevo bebé.”

Carmen Villalobos

La actriz colombiana pasó el Año Nuevo en Punta Cana, República Dominicana, junto a su madre y su pareja. En redes sociales compartió: “Mi gente hermosa, espero de todo corazón que hayan tenido un feliz fin de año y que hayan recibido el nuevo año cargaditos de la mejor energía y vibra. Les deseo mucha salud, trabajito, amor y felicidad.”

DJ Khaled

El productor musical recibió el 2025 en una playa del Caribe, disfrutando de fuegos artificiales. A través de sus redes sociales, deseó “amor, paz, alegría y mucha salud” a sus seguidores.

Rosalía

La cantante española celebró en Madrid, siguiendo la tradición de comer 12 uvas. En redes sociales compartió una lista de sus logros de 2024, incluyendo: “El 98,5% de las veces que un fan me pidió una foto, le dije que sí. Este año también quiero sacar un nuevo disco.”

También puede leer: Fallece Leo Dan a los 82 años, icónico cantautor argentino