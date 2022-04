Ben Affleck niega estar en app de citas pero influencer dice intentó ligar con ella

Ben Affleck vuelve a ser noticia y esta vez no por su relación con Jennifer López. Una influencer, Emma Hernan, reveló que tuvo una conversación con el actor en una aplicación para citas llamada Raya.

Durante la quinta temporada del exitoso show de Netflix, la rubia experta en negocios inmobiliarios del popular show Selling Sunset aseguró que Affleck y ella hicieron «match».

«¿Recuerdas cuando Ben Affleck se hizo viral porque envió algo a una chica? Puede que sí, puede que no -jugó misteriosamente la rubia- me haya estado enviando mensajes». Después añadió: «puede o no, que me haya pedido salir a tomar un café varias veces», aunque aseguró que ella no había acudido a las posibles citas.

Sin embargo, el prometido de la diva del pop negó tal afirmación.

Un representante del actor le dijo a la revista People que «»Raya ha confirmado que Ben Affleck no ha sido un miembro activo de la aplicación durante los últimos años».

La revelación de la influencer llega a pocos días de conocerse la cláusula del contrato prematrimonial entre Jennifer López y Ben Affleck. Los actores firmaron un acuerdo el cual contiene, entre otras exigencias, mantener relaciones sexuales al menos cuatro veces por semana.

De acuerdo a publicaciones de medios internacionales, los aspectos económicos son los menos interesantes para la pareja, de acuerdo al contrato. Una cláusula de carácter sexual es lo que ha despertado la atención de todo el mundo.

El futuro matrimonio quiere evitar que la pasión se apague y haya infidelidades de por medio obligándose a mantener relaciones sexuales durante ese tiempo, como así se ha conocido gracias a medios locales.