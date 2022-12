Los Ángeles.- “Black Panther- Wakanda Forever”, la alemana “All Quiet on the Western Front” y “Avatar- The Way of Water” ganaron este miércoles posiciones en la carrera de los Óscar al despuntar en la lista de precandidatos.

La Academia de Hollywood publicó los aspirantes a las categorías de mejor documental, corto documental, película internacional, maquillaje, banda sonora, canción, película de animación, sonido, efectos visuales y “live action».

“Black Panther- Wakanda Forever”, de Ryan Coogler, destacó en cinco categorías- mejor maquillaje, sonido, efectos especiales, banda sonora y mejor canción (“Lift Me Up”). También se hizo con cinco prenominaciones la película alemana “All Quiet on the Western Front”, de Edward Berger, que aspira a mejor película internacional, maquillaje, sonido, efectos especiales y banda sonora.

Mientras que “Avatar- The Way of Water”, de David Cameron, obtuvo cuatro prenominaciones a mejor sonido, mejores efectos visuales, banda sonora y mejor canción (“Nothing is Lost»).

La lista de preseleccionados continúa con la película de animación “Pinocchio”, del mexicano Guillermo del Toro, con tres nominaciones a mejor música original, sonido y canción original.



Asimismo, “The Batman” cuenta con tres menciones en las categorías a mejor sonido, efectos visuales y maquillaje, al igual que “Babylon”, de Damien Chazelle, que aparece en las listas a mejor sonido, banda sonora y maquillaje.

Estatuilla de Premios Óscar



Por su parte “Top Gun- Maverick”, luchará por llegar a las nominaciones definitivas en los campos de música, sonido y efectos visuales el próximo 24 de enero.



Los filmes ganadores en todas las categorías serán votados por todos los académicos que hayan visto las cinco películas seleccionadas y se darán a conocer el próximo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.