«Es una ciudad totalmente dominicana, en todo el sentido de la palabra». El dominicano Brian De Peña, alcalde de Lawrence, del estado de Massachusetts, Estados Unidos, reveló que propondrá al presidente Luis Abinader que el término «diáspora» sea cambiado a otro concepto para hacer referencia a los dominicanos que residen en el exterior.

De Peña explicó en exclusiva al periódico Hoy que, pese a que no considera que esa acepción sea despectiva, no se ajusta a la realidad del significado del concepto. «El origen tiene que ver con la dispersión de los judíos en todo el mundo, ya que no tenían un lugar fijo considerado como su nación, y para nosotros los dominicanos eso no puede ser», señaló el alcalde.

El alcalde destacó la fuerza económica y política que representan los criollos en dicha localidad norteamericana. Dijo además que los dominicanos residentes en Lawrence merecen el espacio «que se han ganado» para desarrollar proyectos en la República Dominicana, y refirió específicamente a inversionistas y empresarios «con un interés altísimo» de invertir en suelo dominicano.

En ese sentido, el concejal recordó el acercamiento de los líderes políticos dominicanos electos en los Estados Unidos con el Gobierno, en el primer encuentro con el presidente Abinader, con el propósito de fortalecer las relaciones políticas en el exterior.

«Todos los años el presidente Abinader prometió que lo hará el evento para el mes de abril. Y eso nos va a dar un espacio y una oportunidad de que se nos reconozca, no como los cadenuses, no como los dominicanyork, sino como la gran comunidad dominicana en el exterior, y eso es lo que nos proponemos hacer y desarrollar en nuestra gestión», aseveró De Peña.

Las palabras del alcalde recuerdan el llamado de diferentes sectores al gobierno dominicano sobre la importancia de que se instale sucursales del Banco de Reservas en estados económicamente pujantes por los criollos, como ha hecho en otras demarcaciones de Estados Unidos y fuera del continente, debido al avance vertiginoso de la comunidad dominicana en esa ciudad de Massachusetts.