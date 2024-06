Realizarán docu-película sobre la historia de alcalde de Lawrence

La vida del dominicano Brian A. DePeña será llevada al cine



LAWRENCE.- La vida del alcalde de esta ciudad norteamericana, el dominicano nacido en Miche, en la región Este del país, Brian A DePeña, será llevada al cine, en donde se busca llevar, según los responsables del proyecto, resaltar los principales momentos de un hombre que como este, ha sido ejemplo viviente de lo que es el desarrollo integral y de servicio social.

De acuerdo Yoel Morales y Patricia Pepén coordinadores de la empresa cinematográfica “Colectivo Mente Frita”, este es un proyecto que además tiene como objetivo primario, resaltar los sanos valores y llevar a la pantalla grande la vida y la obra de personalidades que como Brian ha sido un rudo soporte de lo que es el esfuerzo, la ética y sobre todo el trabajo social a favor de los diversos sectores tanto en su país de origen como en la ciudad que dirige, Lawrence.

Morales expresó que en estos momentos se encuentran junto a otros productores pertenecientes a la misma compañía cinematográfica haciendo un periplo de reconocimiento de los lugares en donde próximamente se llevarán a cabo las filmaciones.

“Nosotros nos encontramos en Lawrence, primero reconociendo los lugares en donde haremos las filmaciones y además, conversando con diferentes personas que conocen a Brian, visitando negocios, en fin haciendo un mapeo del lugar, en donde déjame decirte que según hemos observado, la popularidad de este hombre es muy por encima de lo que eran nuestras expectativas, lo que ha facilitado en gran medida el trabajo que queremos hacer en los próximos meses”, dijo Yoel Morales.

Patricia Pepén explicó a este medio, que dicho proyecto entre la filmación y las investigaciones que están realizando tanto en Lawrence, en Miche, Santo Domingo, Bonao como en la provincia Hermanas Mirabal, tendrá una duración de 6 meses.

“Nosotros esperamos que en 6 meses el proyecto esté prácticamente listo, y para ello estamos trabajando duro con nuestro equipo; nos estamos auxiliando de novedosas técnicas las cuales nos facilitarán mucho mejor el trabajo que queremos realizar”, dijo Pepén.

Habla Brian A DePeña

“De verdad que me encuentro sin palabras ante esta bella e importante sorpresa que la vida me está dando, en mi vida no he hecho otra cosa que no sea la de trabajar duro, y servir ya sea a través de mis empresas o de la alcaldía que presido o las instituciones a las que pertenecemos, eso sí, siempre primero confiando en Dios, y después ser ejemplo para mis hijos”, dijo el alcalde Brian.

Otros proyectos del colectivo filmador

Según los coordinadores del Colectivo Mente Frita, entre sus más recientes producciones se encuentra la película Bachata del Biónica, la cual ha sido galardonada con el máximo premio de la Audiencia Global en el Festival SXSW 2024, de Texa y la que se está programando ser exhibida en otras naciones europeas. Además ya se está exhibiendo en la ciudad de Los Ángeles.

También se tiene en carpeta un trabajo tipo serie documental del cual se darán detalles en los próximos días una vez el proyecto esté afinado con los estudios de lugar.