Britney Spears se volvió a desnudar y dejó ver sólo emojis

La famosa estrella del pop, Britney Spears, de nueva cuenta se encuentra causando controversia y emoción -en sus fanáticos- en redes sociales, pues compartió otra fotografía donde se dejó ver sin tapujos en su cuenta de Instagram.

Así como celebró cuando su padre dejó de ser su tutor legal, la Princesa del Pop de nueva cuenta se dejó ver casi completamente sin ropa, acostada en su cama y mostrando su sensualidad con al menos nueve fotos y un video. Según reveló de forma divertida, tuvo que apoyar su celular en un libro para poder tomar las fotografías sola.

Solo fue un emoji de corazón rosa lo que cubrió la desnudez de la cantante, mientras se encontraba en la habitación del hotel donde se encuentra hospedada en su viaje por Londres, Inglaterra.

La «Princesa del Pop» cubrió algunas fotografías con emojis para poder subirlas (Foto: Instagram/@britneyspears)

Las publicaciones de Britney han llegado hasta más de 140 mil “me gusta” cada una y rebasaron los 5 mil comentarios en menos de dos horas.

“Okay, pero por qué te ves tan bien y eres tan talentosa? Deja algo para los demás”, “te ves increíble”, “apantallante y sin maquillaje”, “wow! Sin maquillaje ella se ve como cuando tenía 20 años… Lo notan también??”, “a Britney no le importa un carajo y yo estoy aquí para apoyarla”, fue como se expresaron algunos de sus fans en los comentarios.

No es la primera vez que la intérprete de Toxic se muestra con poca ropa, pues desde hace unos meses, ha decidido lucirse casi por completo al natural, desde la playa o en su casa, la cantante disfruta de compartir imágenes de su cuerpo para celebrar de su libertad.

Unos meses atrás, en septiembre de 2021, cuando se dio a conocer que el padre de Britney, James Parnell Spears, fue removido de su tutela, con la cual controlaba la vida de la Princesa del Pop casi por completo, la cantante celebró la resolución compartiendo por primera vez una serie de imágenes en las que posó completamente desnuda o semidesnuda.

A partir de entonces, la intérprete de Oops! I did it again festeja con sus fans que puede compartir en sus redes sociales el contenido que le place, sólo respetando las normas que no permiten que muestre su cuerpo cubriendo partes íntimas.

Otra de las ocasiones en que Britney dio de qué hablar después de que finalmente pudo disfrutar de su libertad, fue cuando en medio de su boda recreó el beso que se dio con Madonnahace 19 años durante los MTV Video Music Awards, justo antes de que la Reina del Pop comenzara su interpretación de Like a Virgin.

Spears se casó el pasado junio con el modelo Sam Asgahri, con quien había mantenido un noviazgo de seis años. La boda fue en secreto y con pocos invitados, entre los que no estaban los familiares de Britney, pero sí grandes celebridades como Donatella Versace.

Entre los 60 invitados a la unión que se llevó a cabo al sur de California, en Estados Unidos, estuvieron Paris Hilton, Drew Barrymore, Madonna y Selena Gómez.

Britney vistió con Versace y caminó al altar con Can’t Help Falling in Love de Elvis Presley en vez de la clásica marcha nupcial. Sin embargo, no todo fue felicidad en la boda, pues Jason Alexander irrumpió la celebración, intentando tener la unión de su exesposa con Asghari.

Debido a que el fiscal de distrito Erin Mister acusó a Alexander de allanamiento, agresión, vandalismo y acecho, extendió una orden de restricción que Britney ya tenía. Además, al exesposo de la cantante le impusieron una fianza de 100 mil dólares.